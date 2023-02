GRATTON (née LÉGARÉ)

Françoise



À la Résidence Riviera de Laval, le 31 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Françoise Légaré, épouse de feu Jean-Louis Gratton.Elle laisse dans le deuil sa fille Jacinthe, son fils Benoit (Janice Lelièvre), ses petits-enfants Ariane Plante (Jean-Daniel Minville), François Provost (Cindy Montpetit), Emy Gratton et Mathis Gratton, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 juin de 9h à 12h au salon de laUne liturgie religieuse aura lieu au salon à 11h30, suivie d'un goûter. Le départ pour l'inhumation au Cimetière de Saint-Jérôme aura lieu à 14h30.