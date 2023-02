BARTHE, Paul



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Paul Barthe survenu le 2 janvier 2023 à l'âge de 78 ans.Paul laisse dans le deuil la mère de ses enfants Lisa Leclerc, leurs enfants Stéphane et Anne-Marie Barthe. Il laisse également ses frères et soeurs, neveux et nièces de la famille Barthe, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièce de la famille Leclerc, ses amis des BlueKnighs avec qui il a eu de belles années.Un merci particulier à sa soeur Cécile qui lui a prodigué les soins de fin de vie.La famille accueillera parents et amis le samedi 25 février à compter de 10h à l'église de Saint-Bruno-de-Montarville, 1668 rue de Montarville, J3V 3T9, suivi de la cérémonie à 11h.