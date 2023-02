HENRI, Gérard



À Montréal, le 5 février 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé Gérard Henri, époux de Mireille Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrice, Alexandre (Marie-Hélène) et Véronique, ainsi que ses petits-enfants Anne-Marguerite, Jérémie, Charles-Étienne et Dorothée. Il laisse également dans le deuil ses soeurs et beaux-frères Pierrette, Suzanne (Michel), Nicole (Michel), Claudette, Jacinthe (Richard) et Francine (André), ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 février 2023 de 13h à 16h au :Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 16h, suivie d'un goûter.Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.