PÉTRIN (MÉNARD), Ruth



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de Madame Ruth Ménard survenu le mercredi 18 janvier 2023, entourée des siens, à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil son mari bien-aimé, Émile Pétrin, ses trois enfants Luc (Claudine), Sylvain (Linda) et Nathalie (Daniel), ses cinq petits-enfants Joanie (Dave), Marc-Antoine (Catherine), Alex, Sarah, et Emma (Alex) ainsi que son arrière-petit-fils Émile, son frère René (Monique), son beau-frère, belles-soeurs, neveux et nièces, sa proche amie Diane et plusieurs autres parents et amis(es). Elle était la soeur de feu Gilles Ménard.La famille tient à exprimer sa reconnaissance au CHSLD Philippe Lapointe de Ste-Agathe (2e étage) pour les bons soins. Particulièrement au Dr Samson et à Stéphanie Valade, infirmière.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 février de 13h à 17h à laST-JÉRÔME, QC J7Y 4C9(sortie 43 O. de l'A-15, angle Roland Godard)qui offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.