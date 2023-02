CADIEUX, Roger



Le 24 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Roger Cadieux, époux de feu Mme Marie-Jeanne Breton.Il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Ian) et Josée (Brent), ses petits-enfants Jonathan (Francis), Vincent (Laura Maude), Marilee, Anthony (Annick), ses arrière-petits-enfants Théa et Mathieu, son amie de coeur Claudette ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 18 février 2023 à 11h en l'église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion (145, av. St-Charles). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.