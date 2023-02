EMOND (née LANDRY), Annette



À Terrebonne, le 4 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Annette Landry, épouse de feu Wilfrid Emond.Elle laisse dans le deuils ses enfants Mag (Louise Audy), Lucien (Maryse Desjardins), Marcelle (Richard Auger), Denise, Colette (feu Jacques Lavallée), Adrien (Pauline Plante), Aline, Richard, Pierrette (Jean Gauthier) et Louise, 21 petits-enfants, 24 arrière-petits-enfants, 3 arrière-arrière-petits-enfants, ses frères, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 18 février dès 13h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.