Aspergé de poivre de cayenne et poignardé: deux suspects arrêtés

Un homme de 19 ans a été gravement blessé samedi après avoir été poignardé et aspergé de poivre de cayenne à Châteauguay, en Montérégie.

C’est aux alentours de 0h30 que le Service de police de Châteauguay (SPC) a été appelé concernant une agression à l’arme blanche sur la rue Carré Richelieu. Les suspects avaient pris la fuite avant l’arrivée des autorités.

La victime, un homme de 19 ans, a été transportée en centre hospitalier pour soigner des blessures importantes qui ne mettraient toutefois pas sa vie en danger.

«L’intervention rapide ainsi que la vigilance de plusieurs citoyens ont permis aux policiers de localiser rapidement les suspects et de procéder à leur arrestation», a indiqué le SPC qui ignore toujours les motifs de l’agression.

Des accusations pourraient être déposées contre les suspects de 16 et 18 ans. L’enquête se poursuit afin de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.