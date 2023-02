LEMAIRE, Jude



Au CHSLD Pierre-Joseph-Triest de Montréal, le 21 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jude Lemaire, époux d'Éva Lemaire.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Diane (Luciano Pontello), Dominique (Morris Kadoury), Stéphane et Marc (Benoit Monette), ses petits-enfants Samuel Kadoury (Pascale Béliveau), Martin Kadoury (Melissa Watson), ses arrière-petits-enfants Alessia, David, Noah, Emma, Adam, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les témoignages de sympathie au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien Est, Montréalle samedi 25 février 2023 à compter de 10h. Suivra une liturgie de la Parole à la chapelle à 12h.Nous tenons à remercier le personnel du CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour son dévouement et empathie.Un don à une oeuvre caritative de votre choix serait apprécié.