CAMPAGNA, Cécile



Au Centre Paul-Bruchési de Montréal, le 7 février 2023, est décédée dame Cécile Campagna à l'âge de 99 ans et 8 mois. Originaire de Magog, elle était l'épouse de feu Gabriel Aubry et la fille de feu Antonio Campagna et de feu Délia Audet.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : feu André (feu Marthe Hamel), Florence (feu Roger Lahaie), feu Marie-Ange f.c.s.c.j., Gertrude, f.c.s.c.j., feu Dora f.c.s.c.j., feu Béatrice, feu Estelle (feu Ernest Roy), feu Jeannine f.c.s.c.j., feu Mathias (feu Laurianne Latulipe), feu Jean-Paul (Paulette Lapalme), feu Madeleine (feu Romain Latulipe), feu Raymond, Denise (feu André Lapalme), feu Philippe (feu Bernadette Gagné) et feu Monique (Lorenzo Morin). Elle laisse un grand vide pour ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux, nièces de la famille Aubry ainsi que pour plusieurs autres parents et amis.La famille sera présente afin de recevoir les condoléances en la Basilique-Cathédrale St-Michel, 130 rue de la Cathédrale, Sherbrooke, le vendredi 17 février 2023 de 12h00 à 13h00. Une célébration religieuse suivra à 13h00.La famille tient à remercier et souligner le dévouement exceptionnel de toute l'équipe du Centre d'hébergement Paul-Bruchési ainsi que la présence constante depuis des années auprès de madame Campagna de M. Lionel Tardif.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes pour le repos de l'âme de dame Cécile Campagna.