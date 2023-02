Carnaval de Québec: l’achalandage important gâche la fête de certains

Sans surprise avec les températures plus clémentes, les foules se sont déplacées par milliers pour venir profiter des joies de l’hiver sur les sites du Carnaval de Québec. La fête n’aura toutefois pas été de tout repos pour les Carnavaleux en raison d’un achalandage hors du commun.

«On est content du vrai retour du Carnaval, mais c’est un peu dommage de devoir payer 25$ par personne pour l’effigie et de passer plus de temps à attendre qu’à profiter des zones d’activités», déplore Roxanne Thibault, après avoir passé plusieurs heures sur les différents sites.

Même son de cloche pour Philippe Deslauriers, qui espérait partager le plaisir d’un évènement qui fait la renommée de la ville de Québec depuis plusieurs dizaines d’années avec ses enfants.

«C’est la première fois qu’on peut les emmener alors il y a quand même une magie dans l’air. Par contre, ça fait plusieurs minutes qu’on attend pour la glissade.»

Les jeunes enfants rencontrés par Le Journal ont plus tendance à vivre leur journée avec émerveillement.

«C’est vraiment le fun, souligne le jeune Albert Savard-Larivière. On a dansé, on a glissé, on a joué dans la montagne de neige et là on s’en va sauter dans la piscine [de balles].»

Sa sœur, Éléanore, acquiesce en souriant.

L’irréductible du Carnaval Claude Paré n’est pas tendre à l’endroit de l’organisation. « On n’est loin des meilleures éditions que j’ai connues, s’exclame-t-il. À l’époque, on utilisait les plaines [d’Abraham] et les grands espaces. Maintenant, on est confinés dans des endroits bien délimités et c’est moins pratique pour festoyer. »

Situation exceptionnelle

La directrice générale du Carnaval, Marie-Ève Jacob s’avoue elle-même surprise par le nombre de personnes qui ont fréquenté les différents sites de l’évènement, samedi.

«C’est évident qu’il y a eu un effet de rattrapage, ç'a été bondé toute la journée. C’est sûr qu’aujourd’hui on est un peu victime de notre succès.»

Elle a d’ailleurs qualifié les foules observées «d’exceptionnelles».

Malgré tout, Mme Jacob considère que son organisation offre de l’animation et des activités qui rendent le temps d’attente plus agréable.

«Heureusement la météo est clémente], donc c’est moins grave de patienter.»

Casse-tête

Il n’y a pas que sur les sites du Carnaval que les gens ont dû se montrer patients. Des bouchons de plusieurs kilomètres se sont formés sur la route vers la haute-ville.

Les précipitations des derniers jours ont également rendu la tâche difficile aux automobilistes en quête d’un stationnement.

«Je trouve que la Ville a manqué de jugement sur ce coup-là, ils savaient qu’avec le défilé sur Grande Allée, il y aurait beaucoup de monde dans le coin. Ils auraient dû déneiger les rues dans le secteur la nuit passée», conclut Stéphane Morin, qui dit avoir mis près de 30 minutes avant de trouver un emplacement pour son véhicule.

