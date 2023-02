GAUDREAU, Andrée



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Andrée Gaudreau, survenu à Verdun le 4 février 2023 à l'âge de 83 ans. Elle était la fille de feu Antoinette Yelle et de feu Louis Gaudreau et la soeur de feu Guy, feu Lise, Denis, feu Yvette et Claire (Roland).Elle laisse aussi dans le deuil Marcel Jodoin, ses enfants Robert, Manon, Eric et sa conjointe Marie-Chantal, ses petits-enfants Jeremy, Christopher, William, Grace et Hope, ses arrière-petits-enfants Noah, Aubrey et Hazel ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Andrée Gaudreau était une femme travaillante, polyvalente, ingénieuse et chaleureuse. Généreuse jusqu'à la fin, elle fit don de son corps à une institution d'enseignement pour l'avancement de la médecine et la formation du personnel médical. Elle était appréciée de tous et ne manquait jamais une occasion d'aider son prochain.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.LAURENT THÉRIAULT