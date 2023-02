PONTON, Roger

À l'hôpital Pierre-Le Gardeur le 1er février 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Roger Ponton, époux de feu madame Anita Quirion. Il demeurait à Pointe-aux-Trembles.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Angèle Dallaire), Marie-Josée (André Gosselin) et Nathalie (Daniel Gauvin); ses petits-enfants, Marc-Antoine, Frédérique (Samuel Duchesneau), Virginie (Orlando Velazquez), Caroline (Samuel Asselin Lefebvre) et Dominic.Il était le frère de feu Réal (feu Françoise Desrosiers), feu Jean-Paul (feu Gisèle Dostie), feu Lise (feu Marcel Desrochers), Laurent (feu Pauline Gervais), feu Noëlla (feu Jacques Fontaine), feu René (Andrée Lemire), feu Yvon (Monique Lanoie) et Nicole (Jean-Guy Léveillée).Il était le beau-frère de (famille Quirion), Hélène, feu Cécile (feu Paul-Henri Maheux), Laurette (Noël Nadeau), Denise (Michel Rodrigue), feu Denis et Gisèle (Michel Dion).Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et ami(e)s.À tout le personnel de l'hôpital Pierre-Le Gardeur, merci pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé sud de Lanaudière, 911, montée des Pionniers, local B1-024, Hôpital Pierre-Le Gardeur, Terrebonne (Québec), J6V 2H2, tél 450-654-7525 poste 21115,La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie6700 Beaubien est, Montréal,le samedi 18 février 2023 de 10h à 12h. Le service religieux sera célébré le samedi 18 février 2023 à 13h en l'église St-Marcel (1630 boul. Saint-Jean-Baptiste, Pointe-aux-Trembles, Montréal, Qc, H1B 4A4). L'inhumation se fera au printemps au cimetière St-Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles.