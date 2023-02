Des nuages et quelques flocons de neige pour le Québec samedi

Pas d’avertissements météorologiques annoncés pour le Québec en ce début de week-end samedi, mais les rayons de soleil seront tout de même timides, au profit des nuages et de quelques averses de neige par endroits.

L’ouest aura la météo la plus clémente, avec des rayons de soleil majoritaires sur les nuages, et une température atteignant en moyenne –2 degrés.

L’est et le centre seront moins chanceux avec quelques averses de neiges cessant en matinée pour laisser place aux nuages, tandis que le mercure avoisinera -8 degrés en moyenne pour l’est, et -5 en moyenne pour le centre.

Les Îles-de-la-Madeleine n’échapperont pas aux nuages, avec une probabilité importante de chutes de neige et une température stable de -6 degrés.

Le nord et l’extrême nord alterneront entre neige et nuages au cours de la journée, et le mercure oscillera entre -11 degrés pour les zones les plus chaudes, et -20 degrés pour les plus froides. Quelques rayons de soleil pourraient être aperçus dans certains endroits.