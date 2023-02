GUÉRIN (née Ste-Marie), Alda



De Saint-Michel, le 4 février 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Alda Ste-Marie, épouse de feu monsieur Roger Guérin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Jean-Nöel), Yves (Marie-Paule), Danielle (feu Yvon), Lorraine, Martine (Tony) et Guylaine (Jean-Michel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Cécile et Jeanne-D'Arc (Gabriel), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le samedi 18 février 2023 de 9h à 10h30, suivront les funérailles à 11h en l'église de Saint-Michel.Au lieu de fleurs, des dons à une fondation de votre choix seraient appréciés.