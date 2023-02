PARADIS, Diane

(née Lavoie)



De Saint-Eustache, le 7 février 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Diane Lavoie, épouse de M. Michel Paradis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Patrick et Chantal (Gilbert), ses petits-enfants, Marc-André et Julie, ainsi que les enfants de Gilbert, Claudie (Antoine) et Naomie (Audrey-Ann), son frère Claude (Josée) et sa soeur Ginette (feu Claude), beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 19 février de 14h à 17h au :SAINT-EUSTACHE 450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.