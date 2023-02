FAUCHER, Maurice



C'est avec une profonde tristesse que vous nous annonçons le décès de M. Maurice Faucher survenu le mercredi 18 janvier 2023 à l'âge de 98 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Parent, sa fille Monique (feu Jacques Vignola), ses fils Sylvain et Robert, ses petits-enfants Anne-Marie, Guillaume et Alexis ainsi que ses arrière-petits-enfants Alexandro et Élizabeth.Il laisse également dans le deuil ses soeurs Madelaine (feu Jacques St-Laurent) et Suzanne ainsi que sa belle-soeur Rolande Lauzon et son beau-frère Guy Talbot.La famille souhaite sincèrement remercier l'équipe palliative du CLSC de Piedmont pour leurs soins et leur soutien indéfectibles.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation médicale des Laurentides.La famille recevra les condoléances à l'église de St-Sauveur le samedi 18 février 2023 à compter de 13h30. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.