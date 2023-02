Fabriquer sa luge pour l’hiver

L’hiver est tellement plus beau lorsqu’on en profite pour glisser, patiner et jouer dehors. Mais trouver les bons accessoires est parfois compliqué, et souvent cher. Il n’y a plus la bonne taille de bonnet quand on en a besoin, le chandail disponible n’est pas de qualité, la luge en plastique n’est ni écologique ni fabriquée localement...

En fait, tous ces objets de l’hiver, il est possible de les fabriquer ou de les améliorer soi-même ! Fini les problèmes de taille ou de disponibilité quand on peut tout fabriquer. Et on parle par expérience, car des Montréalais fabriquent chaque semaine ces créations dans les ateliers collectifs des Affûtés.

VOICI DES ÉLÉMENTS À RETENIR AVANT DE VOUS LANCER DANS LA CONSTRUCTION D’UNE LUGE :

Vous n’avez pas nécessairement besoin d’un plan, mais si vous souhaitez en avoir un, vous pouvez en trouver facilement – et gratuitement ! – sur le web.

Pour la structure, il suffit de se procurer du pin (ou, encore mieux, du cèdre), de 1⁄2 po ou 3⁄4 po d’épaisseur. Les planches, généralement de 6 po ou 8 po de largeur, peuvent être ensuite recoupées à 2 po de largeur, pour former les lattes d’assise. Attention de prévoir aussi des traverses perpendiculaires sous ces lattes, comme pour une base de matelas, pour éviter que les lattes cassent lors de sauts !

Pour les pieds, des 2 po x 4 po de cèdre, refendus en deux, seront parfaits.

Pour toutes ces coupes, on utilise idéalement un banc de scie, mais une scie sauteuse peut aussi faire l’affaire.

Pour fixer ensemble les différentes pièces, on préfère des systèmes de boulons et de tiges filetées, plus solides à long terme que de simples vis. Il suffit de regarder les jeux pour enfants dans les parcs extérieurs, ce sont les mêmes systèmes d’attache, qu’on trouvera facilement en quincaillerie.

Pour la glisse, on récupère d’anciens skis chez son grand-père ou on surveille les petites annonces en ligne. On coupe les skis et on les fixe avec des vis en dessous.

On ajoute à cela quelques heures de concentration, du sablage, deux couches de vernis ou d’huile spéciale pour extérieur, et on peut fabriquer le plus beau bolide vu sur les pentes du mont Royal.

Photo fournie par Les Affûtés

ALORS, DÉJÀ LA SCIE EN MAIN ? AU TRAVAIL !

Et un dernier secret à partager avec vous : ça fait aussi un superbe cadeau, plein d’amour et de moments partagés en perspective...

NOTE

La structure doit être assez résistante pour tenir le coup dans les virages. Il faut donc ajouter des tiges filetées pour la solidité des montants.

BESOIN D’INSPIRATION ?

Votre petit dernier a déjà sa luge, mais il est rentré de l’école sans mitaines ? Avec une verge de tissu polaire et une verge de sherpa, une machine à coudre et 3 heures de concentration, vous pouvez réaliser l’un des projets hivernaux les plus simples qui soient !