LABERGE, Lise



À Châteauguay, le 1er février 2023, à l'âge de 73 ans est décédée Madame Lise Laberge, tendre épouse de Jacques Prud'homme et fille de feu Flora Cusson et feu Lionel Laberge.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Julie (Éric), Etienne, Emilie (Maxime-Raphaël) et Mia (Laurent), ses petits-enfants adorés : Corinne, Maïka, Marguerite, Léonce, Ovide et Joséphine, ses soeurs : feu Murielle, feu Marie, Diane (Daniel), Rachelle (Claude) et son frère feu Serge, sa belle-soeur Andrée, son neveu, ses nièces, ses nombreux cousins et cousines et ami(e)s de longue date.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le samedi 18 février à compter de 9h30, suivi des funérailles à 11h, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comPlutôt que des fleurs, nous vous invitons à faire un don à Entraide Mercier.