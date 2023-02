DUMAIS, Marcel



À Montréal, le 5 février 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Marcel Dumais, époux de feu Cécile Dionne.Il laisse dans le deuil, ses enfants Gilles, Sylvain, David (Guylaine) et Natalie, ses petits-enfants Katherine, Vincent, Jean-Philippe, Frederick et Marie-Hélène, ses arrière-petits-enfants Raphaelle et Juliette ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funérairele samedi 18 février 2023 de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu à 16h00 au même endroit.