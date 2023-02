Laval: ce n'était pas un accident...

Pas un incendie comme celui survenu quelques heures plus tard où six membres d’une famille ont péri. Et dont on ne parle presque pas.

Ce n’était pas un ACT OF GOD

Une expression qui définit un événement comme relevant d’une catastrophe naturelle inévitable.

Du genre tornade, ouragan ou séisme, comme celui qui s’est produit il y a quelques jours en Turquie, où l’on n’en finit plus de compter les morts.

Une tragédie qui ne peut être imputée à quiconque.

Devant ces tragédies...

En éprouvant de la compassion pour les souffrants, tu bénis le destin.

La vie est belle, tu es bien logé, tu as un emploi, un amour, une famille, la santé est bonne.

Tu travailles dur, tu l’as bien mérité.

Avons-nous tant de pouvoir sur notre existence ?

C’est une chimère de croire que la vie nous punit ou nous récompense au mérite...

Qui ressemble plus souvent au jeu du serpent et de l’échelle, où d’un coup de dés, on grimpe l’échelle vers le ciel, ou on tombe sur la queue du serpent pour redescendre vers l’enfer.

Ce mercredi 8 février dernier, tu as conduit ton enfant à la garderie avant de filer au boulot comme tous les matins. Le quotidien battait la mesure.

Tic, tac, le métronome s’arrête

Une alerte sur ton téléphone : un chauffard vient de projeter son autobus sur l’édifice de la garderie.

Et ce n’est pas un accident ni une fatalité, encore moins une catastrophe naturelle.

C’est l’œuvre d’un humain.

Alors, tu es perdu. Pourquoi ?

Pourquoi cet être dont tu ne savais rien la veille fait désormais partie de ta vie ?

Que ce soit un être déséquilibré, malade ou carrément abject, ne change rien aux faits.

Ce matin-là, il a coulé, ton navire, corps et biens.

Ce matin du 8 février, ton pion est tombé sur la case du serpent et ce serpent-là, il a un nom !

Mon soutien à toutes les familles éprouvées.