Le bal des échanges est lancé

Peut-on s’attendre à ce que les transactions entre les Canucks de Vancouver et les Islanders de New York et entre les Blues de St. Louis et les Rangers de New York soient un prélude à un transfert important au niveau des effectifs ?

Assurément.

Doug Armstrong, le directeur général des Blues de St. Louis, a rapidement emboîté le pas en frappant à la porte des Rangers de New York.

Pourquoi les Rangers ?

En raison de la rivalité entre les équipes de la grande région de New York : les Rangers, les Islanders et les Devils. Les Rangers et les Devils ont de grandes ambitions. Les Islanders espèrent gravir les échelons et obtenir un laissez-passer pour le tournoi printanier.

Vladimir Tarasenko apporte encore plus de profondeur à l’attaque des Rangers. Gerard Gallant pourra miser sur trois lignes d’attaque capables de faire la différence d’ici la fin du calendrier.

Et les Rangers ont peut-être trouvé la solution pour inquiéter les Hurricanes de la Caroline, la meilleure formation de la division métropolitaine, une formation livrant une chaude lutte aux Bruins de Boston pour le premier rang de l’Association de l’Est.

Certes, Bo Horvat et Tarasenko étaient parmi les patineurs les plus convoités. Maintenant, dans les bureaux des directeurs généraux, on se penche sur de nombreux scénarios. Cependant, il y a tellement de joueurs d’impact à l’infirmerie, qu’on aborde le marché des transactions avec méfiance.

Kyle Dubas n’a pas à s’inquiéter pour le moment parce qu’Auston Matthews va reprendre le collier. En Floride, Aleksander Barkov a raté le match de jeudi soir, sauf que la situation ne semble pas inquiétante.

Que fera Sakic ?

Par contre, il fallait observer Joe Sakic, le grand manitou de l’Avalanche du Colorado, jeudi soir, à Tampa, alors que son équipe se faisait varloper par le Lightning de Tampa Bay, qui venait de perdre deux matchs de suite.

Au cours de la journée, Sakic avait également appris que Cale Makar raterait au moins deux matchs, peut-être plus, en raison d’une commotion cérébrale. On se demande si Sakic patientera bien longtemps avant d’ajouter un joueur de centre capable de pivoter le deuxième trio de sa formation.

Le problème, ce sont les deux joueurs en caractères noirs sur sa liste : Jonathan Toews et Sean Monahan. Ces deux patineurs visitent régulièrement l’infirmerie. Toews pourrait revenir au jeu au cours du week-end. Monahan patine... mais ce n’est rien de rassurant.

Des solutions de rechange

Pendant tout ce temps, Kent Hughes doit sagement proposer à quelques-uns de ses homologues des solutions de rechange. Hughes est un vendeur qui doit absolument amenuiser la masse salariale de l’entreprise.

Et c’est un excellent vendeur. Parfois, il peut même suggérer des scénarios à un homologue en difficulté. N’a-t-il pas aidé Brad Treliving à résoudre le dossier Nazem Kadri, l’été dernier ?

Et pour compléter le scénario concocté avec les Flames, c’est bien connu qu’il veut échanger Monahan afin d’obtenir un bon retour sur son investissement. C’est-à-dire obtenir un choix de premier tour. Va-t-on courir le risque d’embaucher un joueur soulevant des inquiétudes ?

Il veut également se départir de Joel Edmundson. N’allez pas croire qu’une équipe va céder un choix de premier tour pour ce défenseur. Jaycob Megna, un arrière qui évoluait avec San Jose, est passé au Kraken de Seattle pour un choix de quatrième tour.

L’œil ouvert

À cet égard, y a-t-il des discussions entre Kent Hughes et Ron Francis, du Kraken ? Hughes et Tom Fitzgerald des Devils entretiennent-ils des conversations sur une base régulière ? Le Canadien avait assigné un recruteur au match entre le Kraken et les Devils, jeudi soir.

Y a-t-il des équipes ayant manifesté un intérêt pour Josh Anderson, un patineur attirant l’attention à l’approche des séries éliminatoires ? Sans doute.

Hughes a-t-il toujours l’intention de l’échanger ? S’il reçoit une offre intéressante, une proposition lui permettant de mieux composer avec le plafond salarial tout en ajoutant un choix important à la collection du Canadien, il pourra difficilement refuser.

La réaction rapide des Rangers dans le dossier Tarasenko et l’arrivée surprenante de Horvat à Long Island pourraient bien créer de l’effervescence au chapitre du transfert des effectifs.

Le bon choix de Hughes

Kent Hughes vient d’embaucher un jeune défenseur prometteur à un prix permettant au Canadien de respecter le programme de relance de l’entreprise.

Jordan Harris est un défenseur fiable et talentueux. Une entente de deux ans à raison de 1,4 million $ par saison, c’est exactement ce que recherchait Harris et c’est exactement ce que projetait Hughes...

Jonathan Toews apparaît sur la liste des Hurricanes de la Caroline. Rod Brind’Amour et les décideurs de l’équipe sont à la recherche d’un joueur de centre pour travailler aux côtés d’Andrei Svechnikov et Martin Necas. On croyait en début de saison que Jesperi Kotkaniemi allait assumer cette responsabilité, mais, encore une fois, il a fait chou blanc...

Prix élevé pour Meier

Maintenant que Timo Meier occupe le premier rang de la liste des joueurs les plus convoités d’ici le 3 mars, le statut du joueur des Sharks de San Jose est particulier.

Son contrat stipule que les Sharks doivent lui faire une offre qualificative de 10 millions $ pour la prochaine saison. Meier a franchi le cap des 30 buts cette saison. Il est un ailier talentueux, un joueur qui peut apporter du lustre à l’attaque d’une formation. Mais le plafond salarial refroidit l’enthousiasme des directeurs généraux...

Le directeur général des Oilers Ken Holland a confirmé son intérêt avec le défenseur Erik Karlsson. « Nous ne sommes pas les seuls à étudier le statut de Karlsson. Mais quand vient le temps d’analyser l’implication financière, le plafond salarial et les détails de son contrat, ça t’invite à la plus grande prudence. »

Le contrat de Karlsson doit être reconduit jusqu’à la fin de la saison 2026-27 à raison de 11,5 M$ par année. Oups...