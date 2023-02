Le CF Montréal fait l’acquisition d’un Québécois

Le CF Montréal a obtenu l’attaquant québécois Jules-Anthony Vilsaint via un transfert du club belge de première division Royal Antwerp FC, samedi.

• À lire aussi: CF Montréal : Un Québécois pourrait rentrer au bercail

• À lire aussi: Thierry Henry en recherche d'emploi

Le jeune homme de 20 ans a aussi accepté un contrat de deux ans avec la formation de la Major League Soccer. L’entente comprend également deux années d’option, ce qui signifie qu’il pourrait être associé au Bleu-Blanc-Noir jusqu’à la conclusion de la campagne 2026.

«Jules-Anthony est un attaquant québécois prometteur. Il a des qualités physiques intéressantes, en plus d’avoir une bonne vitesse malgré sa grande taille, a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard. Nous l’aiderons à se développer et continuer sa progression avec nous. Nous lui souhaitons la bienvenue dans le club de sa ville d’origine.»

Vilsaint est né à Montréal et possède la double citoyenneté canadienne et haïtienne. Il a fait le saut en Europe en 2020 et a rejoint l’équipe réserve du Royal Antwerp Fc, les Young Reds, en mars 2021.

Avec ce club, il a inscrit un but en 10 parties lors de sa plus récente saison.