Le déchirement

Déjà, souvent, quand on amène les petits à la garderie, on a le cœur gros, on feel coupable.

Je revois Simon dans ses petites bottes, son habit de neige et sa tuque descendue jusqu’aux yeux aller se mêler aux autres.

Aujourd’hui, il a 38 ans, mais je le reverrai toujours faire ses petits pas, s’éloigner et regarder derrière au cas où il y aurait un changement.

On a le motton.

Maman et papa s’en vont travailler et ils ont hâte de revenir te chercher, te serrer dans leurs bras, t’embrasser, te câliner, jouer et te demander si tu as passé une belle journée en souhaitant de toutes leurs forces que tu répondes oui.

Jamais tu ne peux imaginer qu’après son entrée à la garderie, tu ne reverras plus jamais ton enfant vivant, qu’il sera tué sous un autobus par un fou.

Pas un malade, un fou.

Depuis trois jours, je ne fais que penser aux parents et je ne cesse de ressentir douloureusement l’injustice et le supplice qu’ils traversent.

Et il n’y a rien à dire, rien à faire.

EXCEPTIONNELLEMENT

Depuis bientôt 21 ans, j’ai le plaisir incessant de tenter de vous faire rire ou sourire dans cette colonne, mais cette semaine, je me sens cloué à la piste, incapable de décoller.

Je vous ai aligné quelques gags d’actualité, mais si vous permettez, le texte précédent qui, habituellement, va aussi dans l’ironie, cette fois, il n’ira nulle part ailleurs que dans une profonde amertume, un bouleversement qui ne se cachera pas.

En souhaitant que tous les fous laissent les enfants tranquilles.

TOUT DE MÊME