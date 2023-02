Le merveilleux monde des embarcations

Les pêcheurs et les plaisanciers ont hâte de pouvoir partir à l’aventure et de voguer sur les différents plans d’eau de la Belle Province.

Après deux années de pause, le Palais des congrès de Montréal est l’hôte aujourd’hui jusqu’à 20 h et demain, dimanche, de 10 à 17 h du Salon international du bateau de Montréal.

Près d’une centaine d’exposants occuperont une superficie totale de 185 000 pi2. Les 18 000 visiteurs attendus pourront admirer un peu plus de 215 embarcations sur le plancher principal, dont plus d’une cinquantaine vouées à la pêche.

« Notre industrie a été touchée, comme d’autres, par des bouleversements dans la chaîne de production et d’approvisionnement depuis la COVID et la guerre en Ukraine, prolongeant parfois les délais pour obtenir un bateau, mais les choses se replacent et ça va de mieux en mieux maintenant », explique avec satisfaction la directrice générale de l’Alliance de l’industrie nautique du Québec, Josée Côté.

Des nouveautés

Jeudi dernier, je me suis rendu au Salon du bateau et j’ai principalement lorgné du côté des produits qui pourraient intéresser les adeptes de pêche. Voici quelques-unes de mes découvertes.

Ça flotte

Photo fournie par Patrick Campeau

La gamme de bateaux pneumatiques Suzumar se démarque en proposant plusieurs déclinaisons intéressantes, faciles à trimballer avec les autos modernes. Le représentant m’expliquait que ses gonflables étaient présentés dans des versions de 2,4 m (7,9 pi) avec plancher à lattes de fibre de carbone, de 2,48 et 3,21 m (8,1 et 10,53 pi) avec plancher gonflable, de 2,5 et 3,2 m (8,2 et 10,5 pi) avec plancher en aluminium et de 2,65 à 3,86 m (8,69 à 12,7 pi) avec une coque entièrement en aluminium. « Ces divers modèles sont maniables, prêts à prendre le large grâce à leur conception robuste composée d’un tissu durable à cinq couches en PVC avec coutures intérieures et extérieures collées à toute épreuve », précise Patrice Marion.

Interactions

Photo fournie par Patrick Campeau

Marc Alain de Navico Group, une division de Brunswick Corporation, était fier de présenter le système d’intégration que leur équipe d’ingénieurs vient de développer et qui sera installé dans les modèles haut de gamme de bateaux et de pontons Princecraft. Grâce au langage de réseau NMEA 2000 (acronyme pour National Marine Electronics Association), les données des moteurs Mercury, Suzuki, Yamaha, etc., sont transmises et affichées sur les appareils Simrad ou Lowrance. Le conducteur d’embarcation de plaisance verra apparaître sur ses écrans multifonctionnels la consommation d’essence, le voltage, la révolution du moteur, les températures, les pressions et plusieurs autres informations pertinentes, comme on peut le voir sur le tableau de bord d’une automobile moderne.

Motorisation

Photo fournie par Patrick Campeau

Lorsqu’on passe devant le kiosque de Mercury Marine, on ne peut s’empêcher d’examiner sous tous les angles le colossal V12 Verado de 600 chevaux et le tout nouveau Verado de 400 forces avec la première tête motrice atmosphérique V10 de l’industrie et leur impressionnante cylindrée de 5,7 litres. Cependant, celui qui attire tous les regards est sans contredit le petit dernier, le hors-bord intelligent doté d’une application mobile qui fonctionne sans carburant et sans aucune émission qui se nomme le système de propulsion électrique Avator. La technologie de moteur à flux transversal du 7.5 E génère un couple élevé avec peu d’effort lui permettant ainsi de maximiser la durée de vie de la pile, assurer une accélération rapide et des performances efficaces. « Conçue spécifiquement pour la marine, la batterie lithium-ion Avator de 48V est présentée en version de 750 watts encastrable et, éventuellement, de 2000 et 3500 watts », indique le directeur du développement de marché de Mercury Marine Canada, M. Gilles Bolduc.

Pour tout voir

Photo fournie par Patrick Campeau

Celui qui ne cesse jamais d’innover, le numéro un mondial de l’électronique marine, Garmin, présente en grande pompe la version améliorée de la populaire série Echomap, le UHD2 SV avec des écrans tactiles lumineux mesurant jusqu’à 9 pouces. Facilement lisibles en plein soleil, ces nouveaux traceurs de cartes avec sondeur ultra-haute définition sont maintenant compatibles avec les cartographies Garmin Navionics+ et Navionics Vision+ ainsi qu’avec les mises à jour cartographiques quotidiennes. Il est aussi désormais possible de partager des données avec le réseau sans fil. La version 2 permet un contrôle et une utilisation simplifiée des fonctions comme le zoom avant et arrière sur les cartes ainsi que la bascule entre les différentes vues à l’écran. L’utilisateur a la possibilité de les relier au système Livescope pour voir en temps réel les poissons et les structures situées autour du bateau jusqu’à 200 pieds de profondeur et de distance grâce au réputé sondeur à balayage en direct.

Véhicule marin

Photo fournie par Patrick Campeau

Après s’être vu décerner le grand prix du Boating magazine en matière d’innovation en 2021, le Switch de la firme Sea-Doo a remporté encore une fois les grands honneurs en 2022, mais cette fois-ci à titre de bateau de l’année, toutes catégories confondues. Avec leur système de propulsion à jet Rotax de 130 à 230 hp, ces pontons à trois quilles, équipés d’un guidon intuitif Sea-Doo, proposent une expérience de conduite fort agréable. Parmi les trois modèles offerts, c’est la gamme Sport, disponible dans des tailles de 13, 18 et 21 pieds, qui plaira le plus aux pêcheurs. Les rails abaissés, la section avant sans siège, le profondimètre et le GPS Garmin, la glacière de 51 litres avec porte-cannes, la conception modulaire unique permettant de déplacer l’habitacle et de le réaménager en fonction de l’activité pratiquée sont quelques-uns des avantages indéniables. Plusieurs accessoires LinQ sont greffables sur la plateforme, le plancher ou les rails pour rehausser l’expérience. Le bricoleur pourra installer un moteur électrique frontal au besoin.

