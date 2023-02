Le projet de produire des huîtres 100 % québécoises sur le point de franchir des étapes cruciales

Les prochaines semaines seront déterminantes pour la ferme aquacole Les Huîtres Old Harry, aux Îles-de-la-Madeleine, qui compte bien arriver à produire des huîtres 100 % québécoises d’ici quelques années.

En ce moment, l’entreprise produit des huîtres d’élevage dans la baie d’Old Harry dans l’archipel madelinot à partir de naissains, soit des mollusques juvéniles d’une taille de 6 mm, achetés à des fournisseurs des provinces maritimes étant donné la faible abondance de cette ressource dans l’écosystème local.

Pour changer les choses, l’entreprise mène depuis le mois de décembre une expérience unique visant à provoquer la reproduction d’huîtres en milieu semi-contrôlé, ici, au Québec.

«Ça va nous permettre d’avoir un approvisionnement stable et sûr à chaque année, parce ce n’est pas garanti qu’on va pourvoir continuer de s’approvisionner des autres provinces ad vitam aeternam, et on n’a pas de plan B, explique Alexandre Brazeau, le propriétaire des Huîtres Old Harry. Pour vous donner un exemple, pendant la COVID, les autres provinces se sont toutes fermées. Tous les ponts étaient coupés et c’était compliqué. »

M. Brazeau vise aussi à amoindrir ses coûts d’opération, en produisant ses propres naissains. Il précise que les quelques deux millions de mollusques qu’il importe à chaque année lui coûtent 0,04 $ l’unité.

Photo fournie par Les Huîtres Old Harry

Dans le cadre de l’expérience en cours, une vingtaine de gros géniteurs ont été prélevés de son parc aquacole à une température ambiante de 10 degrés Celsius, puis déposés en bassin. Leur conditionnement, pour les préparer à se reproduire, consiste à accroître graduellement la température de l’eau jusqu’à 22 degrés et à les nourrir d’une pâte de microalgues. Lorsque les gonades (organes reproducteurs) des mollusques auront atteint leur seuil de maturation, vers la mi-février, la ponte des huîtres sera provoquée par un choc thermique.

Comme chaque mollusque produit jusqu’à 15 millions de larves, l’idée de cette première québécoise est d’en concentrer le captage dans un espace clos, plutôt que de les laisser se disséminer dans la nature.

C’est à la mi-mars qu’on saura si toute cette opération est un succès, lorsque la très forte densité de larves se sera métamorphosée en naissains. Les petites huîtres, qui seront alors bien visibles à l’œil nu, seront prêtes à être transférées en panier d’élevage, pour les faire grandir en milieu naturel jusqu’à une taille commerciale d’environ 76 mm, c’est-à-dire pour une période de quatre à cinq ans.

Photo fournie par Les Huîtres Old Harry

«Je suis confiant, parce que la science est là, affirme Alexandre Brazeau. C’est du gros bon sens. Il faut juste établir les variables - comme la température, le renouvellement de l’eau, l’oxygène, la bouffe - qui font en sorte qu’il y a ait une bonne ponte. On est en train d’écrire la recette secrète!»

À la quantité faramineuse de naissains que Les Huîtres Old Harry seraient ainsi susceptibles de produire, Alexandre Brazeau croit qu’il pourrait aussi approvisionner l’ensemble des ostréiculteurs du Québec, qui eux aussi importent leurs mollusques des Maritimes, mais dans des tailles plus importantes afin de les mettre plus rapidement en marché.