LHJMQ: le Drakkar coule l’Océanic en prolongation

RIMOUSKI | Louis-Charles Plourde a marqué avec 10 secondes à faire à la période de prolongation pour donner la victoire 5-4 au Drakkar de Baie-Comeau face à l’Océanic samedi à Rimouski.

«C’est un mauvais call de ma part alors que j’ai envoyé trois attaquants en fin de période de prolongation. J’en prends la responsabilité. Par contre, nous avons donné la rondelle 69 fois à l’adversaire. J’ai aimé la façon dont nous sommes revenus en troisième, mais nous avons accordé des buts qui nous ont fait mal en début et en fin de période», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Bon départ du Drakkar

Le Drakkar a ouvert la marque dès la 2e minute de jeu par l’entremise d’Isaac Dufort, sur une belle passe de Niks Fenenko. L’Océanic a dominé en ter5me de possession de la rondelle, mais n’a pas vraiment menacé la cage du cerbère du Drakkar, le Rimouskois Philippe Bourdages. En fion de période, Xavier Filion (11e) a créé l’égalité sur une belle remise du revers de Simon Maltais afin de battre Bourdages sur son déplacement. Émile Chouinard a battu Patrik Hamrla 21 secondes avec un tir des poignets de la ligne bleue.

Le Drakkar a doublé son avance à 3-1 dès le début de la deuxième période à seulement 17 secondes lorsque Félix a été oublié fin seul à la droite du gardien de l’Océanic. William Dumoulin (19e) a profité d’une belle passe de Filion pour loger la rondelle dans la lucarne et réduire l’écart à un but en milieu d’engagement. Ce but a insufflé un peu d’énergie aux locaux qui ont mieux fait par la suite.

«Filion a été notre meilleur attaquant et de loin. Sa passe sur le but de Dumoulin était une pièce d’anthologie», a commenté Serge Beausoleil.

L’Océanic est revenu en troisième

L’Océanic a profité d’une supériorité numérique en début de troisième période pour créer l’égalité par l’entremise de Jan Sprynar bien alimenté au cercle des mises en jeu par Dumoulin et Blais. Maxim Coursol (9e) a donné les devants à l’Océanic pour la première fois du match 3 minutes et demie à jouer, mais Justin Poirier a recréé l’égalité à la suite d’un mauvais bon de la rampe un peu plus d’une minute plus tard.

«Nous étions en contrôle et nous avons un peu baissé notre garde lorsque nous avons pris les devants 3-1, ce qui leur a permis de revenir. Nous sommes satisfaits de remporter les deux points», a mentionné l’entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire.

En bref

L’Océanic a rappelé le gardien rimouskois Jean-Gabriel Ross des Pionniers du Cégep de Rimouski puisque Gabriel Robert est blessé. Jacob Mathieu et Maël St-Denis sont toujours blessés tandis que Cory MacGillivray, Quinn Kennedy et Nathan Lévesque ont été retranchés.

Le gardien rimouskois Philippe Bourdages a obtenu un premier départ cette saison dans la LHJMQ pour le Drakkar. «On voulait donner un peu de repos à Olivier Chiarlo et aussi analyser notre profondeur devant le filet. Il connaît une excellente saison dans le collégial (avec les Filons de Thetford)», a expliqué Jean-François Grégoire.

Les deux mêmes équipes croiseront de nouveau le fer dimanche à 14 h à Rimouski.