Mode de stars: looks pour les festivals d’hiver

Montréal est une ville de festivals, et ce, été comme hiver ! Alors que l’Igloofest en est à son dernier week-end à faire danser les amateurs de musique électronique, voilà que débutera sous peu le festival Montréal en Lumière et sa jadis célèbre Nuit blanche, sans compter les installations Luminothérapie dans le Quartier des spectacles. Au même moment, dans la Vieille Capitale se déroulent le Carnaval de Québec, et l’Igloofest Québec qui s’y installera au début mars. Voici quelques looks de stars parfaitement conçus pour les activités extérieures.

Rihanna

Photo Getty Images

En voyant Rihanna déambuler dans ce manteau-peignoir Balenciaga x Adidas, j’ai tout de suite pensé à un de mes manteaux du même style. Je l’adore, car en plus d’être très chaud, grâce à sa coupe ample, il se glisse par-dessus tout (veston, blouson en cuir, duvet léger) et il est aussi beau porté ouvert !

Teyana Taylor

Photo AFP

La danseuse Teyana Taylor ne s’est pas départie de sa grosse écharpe au vestiaire, préférant la garder pour compléter son look signé Thom Browne. D’ailleurs, cet accessoire hivernal pratique se décline dans une variété de nouvelles matières, que l’on prend plaisir à s’enrouler autour du cou.

Alicia Keys

Photo Getty Images

Avec ce look monochrome fuchsia signé Athleta, Alicia Keys se démarquera dans n’importe quelle foule ; un bon objectif pour être aisément repéré dans une marée humaine.

Dakota Johnson

Photo AFP

Dakota Johnson arbore une allure des années 1970 avec ce long manteau en cuir cognac bordé de fourrure Nour Hammour, assorti de bottillons à bouts ronds. Elle aurait pu compléter son look avec le fameux trio gros bonnet, écharpes et mitaines tricotés de l’époque pour réchauffer le tout.

Usher

Photo instagram de Usher

Une silhouette égayée d’une touche de couleurs, voilà la recette du look Louis Vuitton du chanteur Usher. Optez pour des accessoires de différentes couleurs pour dynamiser à votre tour un look monochrome noir.

Bella Thorne

Photo instagram de Bella Thorne

Il est à parier que Bella Thorne ne souhaite que s’emmitoufler dans ce duveteux manteau Adrienne Landau. On profite de la tendance des coupes très larges pour y glisser un chandail chaud. La combinaison du bleu ciel et du gris est gagnante.

Hailey Rhode Baldwin Bieber et Anastasia Karanikolao

Photo Getty Images

Alors que Hailey Rhode Baldwin Bieber a joué le contraste du noir mat d’un paletot Saint Laurent à celui de la brillance des bottes doudounes Loewe, la mannequin Anastasia Karanikolao a préféré les pièces de mouton renversé de la tête aux pieds.

Kendall Jenner

Photo instagram de Kendall Jenner

Photo instagram de Kendall Jenner

Les formes bulles explosent dans l’univers des manteaux d’hiver. Mains dans les poches, Kendall Jenner accentue l’effet arrondi de cette création verte de Loewe. Tout comme elle, amusez-vous avec les accessoires, en l’occurrence ce chapeau de cowboy en fourrure d’Emma Brewin ou encore une large écharpe et des moufles d’oreilles qu’elle a agencées à un blouson en mouton renversé de la marque Halfboy.

Anne Hathaway

Photo AFP

Avec ce corset souple appliqué, cette doudoune Versace a presque le look d’un vête-ment d’intérieur. Anne Hathaway n’est pas la seule à craquer pour les manteaux, qui grâce aux nouvelles matières sont à la fois hyper légers, minces et chauds.

Selena Gomez

Photo Getty Images

Selena Gomez a concocté tout un look d’hiver ! Elle a superposé un long cardigan sur un survêtement molletonné à capuchon, enroulé d’une longue écharpe de laine et d’une parka à motif abstrait. Il ne lui manque qu’une paire de gants !