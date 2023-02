Ottawa sera prêt pour un nouveau convoi mardi

La Ville d’Ottawa planifie augmenter la présence policière sur son territoire, mardi, en prévision de l’arrivée d’un nouveau convoi.

Dans un communiqué, la Ville a prévenu les automobilistes que «des perturbations routières le long de l’autoroute 417 ou dans le secteur du centre-ville» sont à prévoir le 14 février «en raison de la possibilité d’activités liées à un convoi». Des bretelles de sortie seront d’ailleurs fermées graduellement cette journée-là.

«Les résidents et les commerces remarqueront une hausse de la présence policière à certains moments dans le centre-ville et ses environs, a-t-elle ajouté. Toute activité illégale, comprenant l’obstruction d’une voie publique ou l’entrave à la circulation, ne sera pas tolérée et fera l’objet d’une intervention rapide et immédiate.»

Des précisions sur la stratégie seront dévoilées lundi. La Ville surveillera l’évolution de la situation avec le Service de police d’Ottawa pour «atténuer les perturbations possibles pour la population».

La Ville a également précisé que les citoyens du secteur ressentent encore les conséquences des manifestations de l’an dernier. Elle a donc invité la population à ne pas hésiter à contacter le Centre de détresse d’Ottawa, si nécessaire.