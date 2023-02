Patinage de vitesse: Kim Boutin et Steven Dubois au sommet du podium

Kim Boutin et Steven Dubois sont tous les deux montés sur la plus haute marche du podium samedi à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste, à Dordrecht, aux Pays-Bas.

En début de journée, Boutin s’est imposée au 1000 m en devançant l’Américaine Kristen Santos-Griswold et la Néerlandaise Xandra Velzeboer, remportant sa première médaille de la saison sur la distance.

Également de cette finale, Danaé Blais a terminé au quatrième échelon.

Quelques instants plus tard, Steven Dubois et Pascal Dion ont certainement été inspirés par la prestation de leur coéquipière en se classant respectivement premier et deuxième au 1000 m chez les hommes.

Les deux Québécois se sont installés en tête de la course dès les premiers moments, et leur place sur le podium n’a jamais vraiment été menacée.

Au relais mixte finalement, les Québécois Jordan Pierre-Gilles et William Dandjinou ont uni leurs forces à celles de Courtney Sarault et Rikki Doak en finale, mettant la main sur la médaille d’argent. Les Canadiens ont livré une lutte sans merci aux Néerlandais tout au long de la course. Ce sont finalement les favoris de la foule qui ont gagné.

Kim Boutin et Maxime Laoun avaient également patiné au relais mixte en demi-finale.