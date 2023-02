Pourquoi fait-il si chaud dans le métro?

Les métros de Montréal ne sont pas chauffés en hiver, et ce, grâce à la chaleur générée par les freins des rames, mais ils ne sont pas non plus climatisés en été.

Voilà l’explication: «Des postes de ventilation régularisent la température ambiante en effectuant l’échange d’air entre le réseau et l’extérieur afin de vous donner plus de confort. Ils permettent d’évacuer près de 240 000 pieds cubes d'air par minute!», a détaillé la Société de transport de Montréal (STM) sur Twitter.

Les utilisateurs ne se sont pas fait prier pour donner leur avis: «La filtration de l’air devrait être une priorité, la qualité de l’air est médiocre et malsaine, puisqu’il y a une circulation impropre et un mauvais contrôle de l'humidité», a répondu l'un d’eux.

«Je vous implore de considérer un système de filtration. La ventilation échange l’air, mais ça ne le nettoie pas. Avec l’humidité et la moisissure qui se développent, les spores doivent être neutralisées. Surtout vu le taux élevé de moisissure-humidité entre les saisons», a-t-il renchéri.

Un autre a même proposé de baisser les frais de passage pour générer plus de trafic et donc augmenter la chaleur. Pas sûr que le métro de Montréal en ait besoin!