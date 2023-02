Qui sont ces Américains qui ont fait éclore notre hydroélectricité?

Alors que le premier ministre Legault et le ministre Fitzgibbon forcent la réflexion sur l’avenir d’Hydro-Québec, je vous propose un petit retour dans le temps. Si l’expertise du Québec en développement hydroélectrique est désormais reconnue mondialement, nos voisins américains étaient présents dès le début de l’aventure.

Révélé lors de l’exposition universelle de Paris en 1878, l’éclairage électrique fascine rapidement en Amérique et au Québec.

Le développement de la lampe à incandescence par l’américain Edison, tout comme sa vision d’un centre de production d’électricité auquel on rattacherait les consommateurs, va conférer à l’éclairage électrique un avantage qui lui permet de devancer le gaz une fois pour toutes.

Photo fournie par La Cité de l’énergie

Dès la fin du 19e siècle, les entreprises privées d’hydroélectricité et les centrales vont se multiplier sur le territoire de Québec.

Une des plus spectaculaires réussites a été celle de la Shawinigan Water and Power en Mauricie.

Photo de la bibliothèque du Congrès

Un projet et une ville

Si à la fin du 19e siècle les chutes sont fréquentées par des touristes et qu’elles font déjà rêver des investisseurs, c’est John Joyce, riche embouteilleur et brasseur d’Andover au Massachusetts, qui achètera finalement les droits d’exploitation hydroélectrique sur la rivière Saint-Maurice.

Après s’être engagé à payer 50 000 $, à investir 100 000 $ en 18 mois pour construire une centrale et 2 000 000 $ de plus sur une période de 30 mois, Joyce fonde la Shawinigan Water and Power Compagny en s’associant avec John Edward Aldred.

C’est ce dernier qui devient, à 34 ans seulement, le véritable responsable de la compagnie.

Photo d’archives

C’est à un autre Américain, le jeune et brillant ingénieur Julian C. Smith (25 ans) d’Elmira dans l’état de New York, qu’est confié le défi de la planification du développement des installations sur la rivière Saint-Maurice.

Tout en multipliant les exploits, les dirigeants de la compagnie vont faire naître la ville de Shawinigan Falls.

Ils vont gérer son implantation, multiplier les missions économiques pour attirer sur place les compagnies à qui on fournira de l’électricité (pâtes et papiers, aluminium, produits chimiques) et construire la première ligne de 50 kilovolts de tension.

Photo tirée des Archives d’Hydro-Québec

D’une longueur de 130 kilomètres (le précédent record étant de 35 kilomètres), cette ligne permettra à la compagnie de rejoindre le grand marché de Montréal.

Les initiatives prolifèrent et contribuent au rayonnement international de la compagnie et de la ville.

Photo tirée des Archives d’Hydro-Québec

Maîtres chez nous

La suite de l’histoire, vous la connaissez. Après la crise des années 1930, on scrute à la loupe les profits des détenteurs de monopoles. On dénonce progressivement des tarifs trop élevés et on resserre les contrôles sur les nouvelles concessions avant d’envisager la nationalisation.

Cette dernière s’effectuera en deux temps : une première phase sous le gouvernement libéral d’Adélard Godbout en 1944 et la seconde, en 1962, suit l’élection du gouvernement Lesage.

Menée par le ministre René Lévesque, « l’équipe du tonnerre » donnera vie à sa manière au slogan « Maîtres chez nous ».