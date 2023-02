(Re)découvrir Reese Witherspoon en cinq films

Les films dans lesquels elle est en vedette ont rapporté quelque 1,2 milliard $US au box-office et, en 2021, la publication financière «Forbes» la plaçait en tête des actrices les plus riches avec des avoirs totalisant 400 millions $. Ce succès est attribuable aux personnages atypiques et désormais iconiques que la comédienne de 46 ans a incarnés avec rigueur au fil des décennies. Retour...

«Pleasantville» (1998)

Qu’importe que le succès commercial n’ait pas été au rendez-vous (49,8 millions $US de revenus au box-office pour un budget de production de 60 millions $US), la critique encense la prestation de la jeune Reese Witherspoon dans ce long métrage nommé dans trois catégories aux Oscars. L’actrice de 22 ans à l’époque joue habilement sur son physique de «jeune femme comme il faut», même un peu psychorigide pour commencer à construire sa carrière.

«Élection» (1999)

C’est donc sans surprise que le réalisateur Alexander Payne la choisit pour donner la réplique à Matthew Broderick dans cette satire d’école secondaire. Reese Witherspoon y incarne une étudiante prête à tout pour se faire élire comme présidente du gouvernement étudiante. Nommé aux Oscars pour son scénario, le film peine à atteindre la rentabilité aux guichets des cinémas... comme son prédécesseur. Mais cela n’empêche pas la jeune femme de croire en ses chances de succès. Elle erre donc un temps, notamment du côté de «American Psycho» avec Christian Bale, tout en étant consciente que les rôles dramatiques ne sont pas encore à sa portée.

«Blonde et légale» (2001)

Le réalisateur Robert Luketic arrive à point nommé avec le rôle d’Elle Woods, «Ils croyaient que j’étais une mégère», dira Witherspoon quelques années plus tard sur l’image qu’avaient d’elle les patrons des studios après son rôle dans «Élection». Si toutes les actrices, incluant Charlize Theron, Gwyneth Paltrow et même Milla Jovovich, veulent le rôle, c’est à Reese Witherspoon qu’il revient. «J’ai su dès la cinquième page du scénario que je voulais que Reese incarne Elle», dit Luketic à l’époque. L’actrice se plonge dans le personnage, va interviewer des étudiantes, fréquente leurs cafés de Beverly Hills... «Je voulais explorer la différence entre l’apparence de quelqu’un et la manière dont cette personne est perçue», souligne-t-elle au moment de la promotion de la comédie. «Blonde et légale» devient un succès instantané avec ses 141,8 millions $US de recettes pour un budget de 18 millions $US.

«Walk the Line» (2005)

Bien décidée à ne pas se laisser enfermer dans des rôles comiques, elle parvient à décrocher celui de June Carter, épouse de Johnny Cash (Joaquin Phoenix) dans «Walk the Line». Celle qui se définit comme «perfectionniste» embauche des coachs et toute une armée de professeurs afin de maîtriser la partie musicale de sa performance. Elle travaille, répète inlassablement, apprend... et décroche l’Oscar de la meilleure actrice. «Je suis dans une position privilégiée. J’ai pu me rendre aussi loin dans cette industrie comme femme et j’ai la chance qu’on me propose des rôles stimulants, écrits par de grands scénaristes, mis en scène par de grands réalisateurs et avec de grandes co-vedettes. Mais ces rôles sont si rares», souligne-t-elle à l’époque.

«Wild» (2014)

Pas facile pour Reese Witherspoon de renouer avec le succès après son Oscar. Elle prend part au suspense politique «Détention secrète» (2007) avec Jake Gyllenhaal, son conjoint de l’époque. Elle tente sa chance dans le drame «De l’eau pour les éléphants» (2011) avec Robert Pattinson, l’acteur «hot» du moment. Et risque même une incursion dans la comédie romantique d’action avec «C'est la guerre» (2012). Productrice aguerrie depuis «Blonde et légale 2» en 2003, elle tombe sur le roman «Big Little Lies» («Petits secrets, grands mensonges»), s’associe avec Nicole Kidman et en réserve les droits d’adaptation. Ayant particulièrement apprécié ce que Jean-Marc Vallée a fait pour la carrière de Matthew McConnaughey avec «Dallas Buyers Club», elle le choisit pour réaliser la série de HBO... qui fait un carton. C’est donc tout naturellement qu’elle poursuit son expérience avec le cinéaste de chez nous et lui confie les caméras de «Wild», film biographique sur Cheryl Strayed, une Américaine ayant effectué un parcours à pied de près de 2000 km.