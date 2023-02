Ski para-alpin: une médaille de bronze avant la pause pour Alexis Guimond

(Sportcom) – Après avoir été affaibli par un virus plus tôt cette semaine, Alexis Guimond a bouclé la Coupe du monde de ski para-alpin de Saalbach de belle manière, en se classant troisième du super-G disputé samedi, en clôture de l'événement.

Le skieur de Gatineau a affiché un temps cumulatif de 1 min 14,86 s au terme de ses deux descentes du jour sur la piste autrichienne. Au bout du compte, il n'a été devancé que par le Français Arthur Bauchet (1 min 13,86 s) et l'Autrichien Markus Salcher (+0,52 s).

«Personnellement, c’était une bonne journée dans l’ensemble. Le parcours était assez difficile, mais j’ai quand même pu ressortir du bon ski pour compléter des manches satisfaisantes», a commenté celui qui récolte du même coup sa troisième médaille de la campagne en Coupe du monde.

«C’est un bon résultat, surtout dans les circonstances actuelles avec le virus, mais la médaille d’argent n’était vraiment pas si loin. Pour la prochaine fois, on pousse encore plus vite et on vise encore plus haut», a-t-il conclu.

Aussi en action samedi, Frédérique Turgeon, qui avait remporté deux médailles en descente plus tôt cette semaine, n'a pu terminer sa seconde descente à l'épreuve féminine debout. L’athlète de Candiac a ainsi été écartée du classement de l’épreuve.

Le circuit de la Coupe du monde de ski para-alpin demeurera en Autriche, où sera présentée la prochaine étape à la fin du mois de février, cette fois du côté de Kitzbühel. Turgeon sera de la partie pour prendre part aux slaloms, alors que Guimond rentrera au pays pour profiter d’une pause avant la reprise des épreuves de vitesse en mars.