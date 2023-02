Super Bowl LVII: le grand retour de Rihanna

Pour des millions de téléspectateurs, demain soir, le pointage final du Super Bowl importera peu.

Eagles ou Chiefs, ça n’a pas d’importance. Tout ce qui compte pour eux, c’est le grand retour de Rihanna, la tête d’affiche du traditionnel spectacle de la mi-temps du plus important match de l’année au football américain.

Pendant 13 minutes, ils auront les yeux rivés sur leur écran pour ce qui sera sa première performance sur scène en cinq ans.

Ajoutez à cela que la sortie de son dernier album, Anti, remonte à 2016 et vous comprendrez pourquoi le niveau de fébrilité de sa horde de fidèles et nombreux admirateurs, la « Rihanna Navy », est à son paroxysme.

« Il faut que ce soit épique », a fait savoir le directeur musical de la prestation, Adam Blackstone, dans une entrevue avec le réseau ABC.

Lancées l’automne dernier, les chansons Lift Me Up et Born Again, qu’elle a enregistrées pour la bande sonore du film Black Panther : Wakanda Forever, n’étaient finalement qu’un simple hors-d’œuvre en attendant le plat principal.

« Le bon moment »

Il faut dire que quand on est une vedette musicale et une icône de la mode du calibre de Rihanna, encore plus lorsqu’on sort d’une longue pause artistique, les attentes sont énormes.

« Ce sera le spectacle de la mi-temps le plus regardé de l’histoire », a prédit DJ Walshy Fire, sous la publication de la star sur Instagram avec laquelle elle a annoncé d’une simple photo de sa main tenant un ballon, le 25 septembre dernier, sa participation au Super Bowl.

Pour la vedette barbadienne, il s’agit néanmoins d’un changement de cap. En 2019, elle avait refusé une offre similaire dans un geste de solidarité avec le quart-arrière Colin Kaepernick, mis au ban de la NFL après s’être agenouillé durant l’hymne national pour protester contre les inégalités raciales aux États-Unis.

Or, il semble que « c’est le bon moment » de s’allier à la toute-puissante NFL, a-t-elle fait valoir dans une entrevue récente à Associated Press.

Des annonces ?

Pourquoi est-ce le bon moment ? Parce que comme plusieurs autres artistes qui ont pris part au spectacle de la mi-temps au cours de la dernière décennie, la rumeur veut qu’elle profite de cette vitrine planétaire pour annoncer de bonnes nouvelles.

Ainsi, tout indique que Rihanna révélera que son fameux neuvième album, dont la sortie est annoncée et reportée chaque année depuis au moins cinq ans, verra enfin le jour en 2023.

Mieux encore, selon ce qui circule sur le web, la chanteuse dévoilerait aussi les dates d’une tournée de l’Amérique du Nord une fois sortie de scène.

En femme d’affaires avertie, elle a déjà lancé une collection de vêtements associée au match, baptisée Game Day, de sa marque Savage X Fenty.

C’est sans compter les millions de dollars qu’elle empoche pour participer à un documentaire centré sur la préparation du spectacle qui sera présenté sur la plateforme Apple TV +.

Rihanna ne repartira pas de Phoenix avec le trophée remis aux champions du Super Bowl, mais elle est déjà assurée d’être la grande gagnante de la fin de semaine.

Des spectacles marquants pour les bonnes... et les moins bonnes raisons

1993

Le roi de la pop change la donne

Photo d'archives, REUTERS

Il y a 30 ans, la NFL cherchait un moyen de retenir les téléspectateurs durant la mi-temps du Super Bowl. Les fanfares et les artistes moins connus du public avaient fait leur temps. Les bonzes du circuit ont cogné à la porte de celui qui était alors toujours considéré comme le roi de la pop. Ils ne l’ont pas regretté. Non seulement sa prestation, durant laquelle on a pu entendre Billie Jean, Black or White et We Are The World, a été fabuleuse, mais elle a aussi établi le nouveau standard du show de la mi-temps. Pour plusieurs, ce segment de 13 minutes mettant en vedette de grands noms de la musique est devenu aussi, sinon plus important que le match.

2015

Le requin gauche

Photo d'archives, REUTERS

L’équipe de Katy Perry avait mis le paquet afin d’en mettre plein la vue. Sa prestation était pétillante de couleurs et de décors ludiques. Ce sont cependant les pas désynchronisés d’un des deux danseurs déguisés en requin qui ont fait sensation. Dès la fin du spectacle, le requin gauche est devenu viral sur internet. Les créateurs de mèmes s’en sont donné à cœur joie.

2007

Pluie magique

Photo d'archives, AFP

La performance de Prince durant la pause du match entre les Colts d’Indianapolis et les Bears de Chicago avait déjà tout ce qu’il fallait pour passer à l’histoire quand la vedette a enfilé sa guitare spéciale « Purple Rain » et que les premières notes de l’immense ballade du mémorable album et film du même nom ont retenti dans le Dolphin Stadium, à Miami. Puis, la pluie s’est mise à tomber. Magique.

2004

Le sein des seins

Photo d'archives, AFP

Le fameux Nipplegate, vous vous en souvenez ? Justin Timberlake chante Rock Your Body. Janet Jackson danse langoureusement autour de lui. À la fin de la chanson, il retire une partie de son costume. Le sein droit de Jackson est révélé au monde entier. Geste planifié ou défectuosité vestimentaire, on ne le saura possiblement jamais. Le scandale qui a suivi prendra des proportions inimaginables. La preuve, on vous en parle encore presque 20 ans plus tard.

2016

La leçon d’humilité

Photo d'archives, AFP

Les gars de Coldplay sont-ils trop gentils ou inconscients ? Toujours est-il que lorsqu’ils ont obtenu le mandat de mener le spectacle de la mi-temps du Super Bowl L, les Anglais ont choisi Bruno Mars et Beyoncé comme invités spéciaux. Ce qui devait arriver arriva : Bruno Mars avec son Uptown Funk et Beyoncé, qui a fait une entrée impériale avec son armée de danseurs, leur ont volé la vedette. C’est ce qu’on appelle une leçon d’humilité.

2002

Ne jamais oublier

Cinq mois après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, l’Amérique avait encore le cœur meurtri quand Bono a lancé le spectacle de la mi-temps en chantant It’s a Beautiful Day. Les noms des victimes ont ensuite défilé sur un écran géant pendant que U2 jouait Where The Streets Have No Name. Il aurait été difficile d’imaginer plus bel et plus rassembleur hommage.