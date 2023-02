Super Bowl LVII: les monstres de Philly terrorisent leurs rivaux

Jadis, les Bears de Chicago, surnommés les «monstres du Midway», inspiraient la peur à travers la NFL. Cette saison, ce sont plutôt les Eagles de Philadelphie qui ont pris plaisir à maltraiter les quarts-arrière adverses. L’attaque a beau voler le spectacle dans la NFL, il ne faut pas lever le nez sur les forces démoniaques du jour au Super Bowl LVII : les monstres de Philly.

Dans les deux derniers matchs éliminatoires face aux 49ers de San Francisco et aux Giants de New York, les Eagles ont harcelé les pivots rivaux avec huit sacs du quart. Ils ont ainsi porté leur total cette saison à 78.

En incluant les séries, il ne leur en manque plus que cinq pour battre la marque de 82 établie en 1984 par les Bears. Évidemment, le fait que le calendrier régulier comporte maintenant 17 parties joue dans l’équation. Pas le choix de prendre ce facteur en considération lorsque des records tombent ou sont menacés.

N’empêche que ce que les Eagles accomplissent défensivement relève de l’exploit.

Juste aux fins de l’exercice, si on arrêtait le compteur à 16 matchs cette saison, les Eagles revendiqueraient 68 sacs. Il s’agirait quand même du quatrième plus haut total dans l’histoire de la NFL.

Ils ont finalement terminé la saison régulière à 70 sacs, ce qui les place sur un pied d’égalité avec les Bears de 1987. Seuls les Vikings du Minnesota de 1989 (71 sacs) et les Bears de 1984 (encore eux, avec 72 sacs) les devancent.

Depuis le tournant des années 2000, il n’y avait que les Saints de La Nouvelle--Orléans de 2000 et les Chargers de San Diego de 2006 qui ont franchi la barre des 60 sacs en une saison. Ce n’est pas un plateau évident.

Constance

Cette domination rare du front défensif sera donc un élément clé dans la rencontre face aux Chiefs, surtout contre un Patrick Mahomes amoché.

Ce qui a impressionné dans la défense des Eagles cette saison, c’est la constance dans la production.

Pendant cinq matchs de suite, du 4 décembre au 1er janvier, les monstres de Philly ont martyrisé les quarts-arrière avec au moins six sacs par rencontre. Cette séquence de cinq parties, qui a été ponctuée de 32 sacs, est d’ailleurs la plus productive à ce jour si on exclut la saison 1987. Cette campagne avait été trompeuse sur le plan des statistiques en raison de la grève des joueurs.

Belle profondeur

L’autre variable qui fait écarquiller les yeux, c’est que pas moins de quatre joueurs ont rejoint au moins 10 fois le pivot adverse, du jamais-vu au sein d’une même formation.

Incroyable mais vrai, lors des 10 saisons précédentes, Philadelphie n’a pourtant aligné que deux athlètes qui ont revendiqué au moins 10 sacs, soit Connor Barwin (14,5 en 2014) et Fletcher Cox (10,5 en 2018).

En étirant même un peu, les Eagles sont les premiers depuis les Falcons d’Atlanta de 1997 avec cinq joueurs qui montrent au moins sept sacs. Signe que la production vient de partout et que Philadelphie a le loisir de procéder à des rotations de personnel. Quand les forces sont amenuisées au quatrième quart d’un duel âprement disputé, c’est un atout de taille.

Progression éclair

Ce qui surprend le plus dans ce portrait intimidant, c’est que la capacité d’appliquer la pression n’était pourtant pas la tasse de thé des Eagles la saison dernière, avec sensiblement les mêmes joueurs. C’est là où l’arrivée du secondeur extérieur Haason Reddick a permis de toucher le gros lot.

En effet, les hommes de Nick Sirianni ont bouclé la saison précédente avec 29 maigres sacs du quart, ce qui les a positionnés au 31e et avant-dernier rang du circuit, devant les Falcons (18).

Cette amélioration de 41 sacs cette saison (calendrier régulier) représente le plus gros bond dans l’histoire de la NFL, selon Football Outsiders. Les Vikings revendiquaient cette marque avec une amélioration de 37 sacs, de 1988 à 1989.

Voilà bien des chiffres qui ont certainement donné quelques nuits blanches au personnel d’entraîneurs des Chiefs dans les derniers jours.

Les 5 terreurs des Eagles

Haason Reddick

28 ans | 13e choix en 2017 (Cardinals)

16 sacs, 49 plaqués, 5 échappés provoqués

Josh Sweat

25 ans | 130e choix en 2018 (Eagles)

11 sacs, 48 plaqués, 1 échappé provoqué

Brandon Graham

34 ans | 13e choix en 2010 (Eagles)

11 sacs, 35 plaqués, 2 échappés provoqués

Javon Hargrave

30 ans | 89e choix en 2016 (Steelers)

11 sacs, 60 plaqués, 1 échappé provoqué

Fletcher Cox

32 ans | 12e choix en 2012 (Eagles)

7 sacs, 43 plaqués, 1 échappé provoqué

MEILLEURES SAISONS DE PHILADELPHIE POUR LES SACS

2022 | 70 sacs

Haason Reddick 16 sacs

1989 | 62 sacs

Clyde Simmons 15,5 sacs

1984 | 60 sacs

Greg Brown 16 sacs

1987 | 57 sacs

Reggie White 21 sacs

2002 | 56 sacs

Hugh Douglas 12,5 sacs

Source: Pro Football Reference