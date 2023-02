Super Bowl LVII: voici tout ce que vous devez savoir sur le gros match!

Les Chiefs de Kansas City sont devenus des abonnés au match ultime avec une troisième présence en quatre ans. Les Eagles de Philadelphie n’étaient pas vus comme les plus sérieux prétendants avant la saison, mais ils ont dominé d’un bout à l’autre. La logique est respectée pour le Super Bowl LVII avec les deux meilleures équipes en présence.

Certains diront que c’est le cas chaque année, mais ce n’est pas vrai. Des surprises surviennent régulièrement en éliminatoires. Des canons ne tonnent pas comme prévu et des négligés en profitent pour se faufiler dans les mailles du filet.

Pour la première fois depuis 2017, les deux clubs classés au sommet des associations Américaine et Nationale au terme du calendrier régulier en viennent aux prises lors du gros match.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Pour tout savoir sur ce duel d’envergure, vous êtes à la bonne place! Ce cahier spécial à conserver présente tout pour vous mettre en appétit.

Puisqu’il est question d’appétit, il y aura votre dose de recettes, bien sûr, mais il y a bien plus. Pour les purs et durs du football, tout y est.

Des face-à-face

Les forces en présence sont décortiquées de A à Z avec toutes les statistiques imaginables sur les deux équipes. Les formations sont présentées dans le détail, tout comme la saison des deux quarts-arrières en présence, Patrick Mahomes et Jalen Hurts.

Ces derniers marquent l’histoire, puisque pour la première fois dans les 57 ans de l’événement, deux pivots noirs seront opposés.

Ce cahier est aussi l’occasion de saluer la belle carrière du pilote des Chiefs, Andy Reid. Il fait désormais partie d’un cercle très restreint d’entraîneurs-chefs qui ont atteint le Super Bowl à quatre reprises. Jusqu’ici, Reid n’a pu savourer qu’une victoire en trois présences et nul doute qu’il souhaite corriger le tir.

Photo d'archives, AFP

Les Eagles ne sont manifestement pas débarqués en Arizona pour découvrir les vertus apaisantes du désert. Ils sont en mission depuis le début de la campagne avec un total ahurissant de 78 sacs du quart. Voyez à quel point cet exploit les positionne avantageusement dans l’histoire de la NFL.

Photo d'Archives, AFP

Prédictions des experts

Évidemment, qui dit Super Bowl dit prédictions. C’est le moment de se prononcer sur ce qui s’annonce comme un duel corsé. La confrontation hautement anticipée ne fait certes pas l’unanimité quant à savoir quelle équipe sera sacrée championne à Glendale.

La parole est donnée à votre chroniqueur NFL, mais aussi à des collègues du Journal, de TVA Sports et de QUB radio. C’est l’heure pour chacun de se mouiller, à ses risques et périls!

Écoutez l'entrevue avec Stéphane Cadorette à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Ce Super Bowl opposera les deux équipes qui ont inscrit le plus de points cette saison dans la NFL. Les deux attaques sont redoutables et promettent un bon spectacle, qui devrait venger des séries qui ont, somme toute, trop souvent laissé les amateurs sur leur faim.

Il ne faut cependant pas lever le nez sur le potentiel défensif de ces deux rivaux.

La défense des Eagles se dresse telle une muraille, elle qui a logé au premier rang pour les gains concédés cette saison, tandis que les Chiefs ne s’en laissent pas imposer non plus en siégeant au 10e rang.

Les ingrédients sont en place et rassemblés dans ce cahier pour la parfaite mise en bouche. À vous de l’intégrer à votre festin du Super Bowl, et bonne lecture!

L'affrontement Chiefs-Eagles décortiqué pour vous

Photo d'archives, AFP

Les Chiefs ne misent probablement pas sur une formation aussi complète que celle des Eagles, mais ils compensent avec le meilleur joueur du circuit, toutes positions confondues, en Patrick Mahomes. Sa présence est loin d’être étrangère au fait que l’équipe se retrouve au Super Bowl pour la troisième fois en quatre ans.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Un affrontement historique entre Jalen Hurts et Patrick Mahomes

Photo d'archives, AFP

Il fut une époque pas si lointaine où les quarts-arrières de couleur étaient une denrée rare dans la NFL, puisque des préjugés négatifs perduraient à leur endroit. Il aura fallu près de six décennies complètes pour en arriver là, mais le Super Bowl LVII, entre les Chiefs et les Eagles, opposera pour une première fois deux pivots noirs, Patrick Mahomes et Jalen Hurts.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Les monstres de Philly terrorisent leurs rivaux

Photo d'archives, AFP

Jadis, les Bears de Chicago, surnommés les «monstres du Midway», inspiraient la peur à travers la NFL. Cette saison, ce sont plutôt les Eagles de Philadelphie qui ont pris plaisir à maltraiter les quarts-arrière adverses. L’attaque a beau voler le spectacle dans la NFL, il ne faut pas lever le nez sur les forces démoniaques du jour au Super Bowl LVII : les monstres de Philly.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

L'entrapineur des Chiefs Andy Reid dans un club sélect

Photo d'archives, AFP

Dans les 103 ans d’histoire de la NFL, il y a eu 518 entraîneurs-chefs. Un cercle très restreint d’entre eux peut se targuer d’avoir pris part à au moins quatre matchs de championnat, et Andy Reid en fera partie après le Super Bowl LVII.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

Notre prédiction du Super Bowl: un deuxième titre pour les Eagles

Photo d'Archives, AFP

Il y a une croyance maintes fois validée voulant qu’un match de football se gagne sur les fronts. En ce sens, les Eagles sont clairement avantagés sur papier, mais en de rares occasions, un joueur d’exception peut venir bousculer les idées préconçues. Patrick Mahomes permettra aux Chiefs de rendre le Super Bowl LVII enlevant... sans toutefois le gagner. Cette fois, le magicien sera à court de miracles.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.

La grande visite pour une troisième fois au State Farm Stadium de Glendale

Photo d'archives, REUTERS

Lors des dernières années, le Super Bowl a été l’occasion pour la NFL d’exposer des palaces flambant neufs à la face du monde. À Los Angeles, Atlanta, Minneapolis, Santa Clara et dans d’autres marchés, les bijoux de nouveaux stades ont été à l’honneur. Cette année, la ligue se tourne plutôt vers le State Farm Stadium, à Glendale, en Arizona. Même s’il n’est pas rutilant et pharaonique comme certains de ses récents prédécesseurs, le domicile des Cardinals de l’Arizona représente une valeur sûre puisque le circuit Goodell y présente le Super Bowl pour une troisième fois en 15 ans. Voici un portrait de ce qui sera le temple de la grand-messe du football, demain.

► Cliquez ce lien afin de poursuivre votre lecture.