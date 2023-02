Tennis: Leylah Fernandez avance à Doha

La Québécoise Leylah Annie Fernandez a franchi la première étape des qualifications du tournoi de Doha, samedi, au Qatar.

La septième tête de série de l’événement qualificatif a vaincu l’Italienne Jasmine Paolini en deux manches de 6-2 et 6-4. Ce duel n’a duré que 72 minutes.

Fernandez, qui est la 39e joueuse au classement mondial de la WTA, s’est imposé au service. Elle a réussi six as et remporté 78% des échanges disputés sur sa première tentative de mise en jeu.

La jeune sensation de 20 ans a également converti les quatre balles de bris qu’elle s’était offertes, en plus de sauver deux des trois chances de bris de sa rivale.

Au deuxième tour des qualifications, Fernandez se mesurera à l’Ukrainienne Dayana Yastremska. Les deux femmes ont rendez-vous dimanche.

Marino aussi

Fernandez n’a pas été la seule canadienne à connaître du succès dans la capitale du Qatar. En effet, Rebecca Marino a défait l’Ukrainienne en trois sets de 6-3, 0-6 et 6-3.

Contrairement à sa compatriote, l’Ontarienne de 32 ans a connu plusieurs difficultés avec son service. Elle a réussi 46% de ses premières tentatives, commis 10 doubles fautes et été brisée cinq fois. Elle a cependant pris le service de la 289e athlète sur l’échiquier mondial à cinq reprises.

Marino a dorénavant rendez-vous avec la Russe Aliaksandra Sasnovich.