Top décennies: les cinq grands films d'amour des 50 dernières années

Oublions un instant les comédies romantiques pour plonger, Saint-Valentin oblige, dans les épopées romanesques. Nous avons remonté le temps et vous proposons donc, afin de célébrer dignement les élans du coeur, cinq films incontournables à voir et à revoir... et pas uniquement en couple.

Les années 1980: «Souvenirs d’Afrique»

En 1913, une Danoise arrive dans ce qui deviendra le Kenya afin d’y épouser un propriétaire terrien. Adaptation des mémoires de Karen Blixen avec Meryl Streep dans le rôle principal et Robert Redford dans celui d’un chasseur dont elle tombe amoureuse, ce long métrage de Sydney Pollack est également une ode à la beauté et à la puissance de la nature sauvage ainsi qu’un hommage à la résilience d’une femme en avance sur son temps. Nommé dans 11 catégories aux Oscars et récipiendaire de sept statuettes, «Souvenirs d’Afrique», sorti en 1985, a majoritairement été tourné au Kenya avec les descendants des membres de la tribu des Kikuyu qui ont connu Karen Blixen.

Les années 1990: «La leçon de piano»

En 1993, la Néo-Zélandaise Jane Campion devient la toute première femme à recevoir la Palme d’or du meilleur film au Festival de Cannes pour «La leçon de piano», dont elle a également signé le scénario. Holly Hunter y incarne une Écossaise muette qui s’exprime via son piano qui, accompagnée de sa fille (Anna Paquin) va retrouver l’homme à qui son père l’a donnée en mariage en Nouvelle-Zélande. La sublime trame sonore de Michael Nyman sert de voix puissante à cette femme qui tombera amoureuse d’un autre (Harvey Keitel). Et, pour la petite histoire, sachez que Jane Campion avait imaginé une fin bien plus tragique pour l’héroïne de ce drame bouleversant et inoubliable.

Les années 2000: «Moulin Rouge»

Le nouveau millénaire s’ouvre avec le flamboyant «Moulin Rouge» de Baz Luhrmann. Exubérant, coloré et délirant, le long métrage de 2001 met en vedette Nicole Kidman dans le rôle de Satine, une prostituée, aimée de Christian (Ewan McGregor), un poète pauvre, dans le Paris du XIXe siècle. Medley constant de succès musicaux anachroniques, cette comédie musicale à la fois tragédie et célébration de l’amour a fait de Baz Luhrmann un cinéaste incontournable et un créateur à la vision unique et rassembleuse.

Les années 2010: «Appelle-moi par ton nom»

Sont-ce les amours impossibles qui nous touchent le plus? Car «Appelle-moi par ton nom» (2017), adaptation du roman d’André Aciman mis en images par Luca Guadagnino chronique la rencontre et la liaison estivale du jeune Elio (Timothée Chalamet) et d’Oliver (Armie Hammer, malheureusement depuis accusé, entre autres, de viol), assistant du père de l’adolescent. Premiers émois amoureux et sexuels, découverte de l’homosexualité dans les années 1980, art, jalousie, le long métrage pour lequel Sufjan Stevens a composé deux magnifiques pièces aborde avec sensibilité, sensualité et grâce toutes les thématiques qui font vibrer.

Les années 2020: «Tout, partout, tout à la fois»

Oui, c’est déjanté. Oui, cette comédie folle de Dan Kwan et Daniel Scheinert (amplement nommée aux Oscars cette année, toujours en salle et disponible sur plusieurs plateformes numériques dont Prime Video) est un tourbillon dans lequel le spectateur se jette avec incrédulité, frénésie et délices en suivant les démêlés qu’a Evelyn Quan (Michelle Yeoh), propriétaire d’une buanderie, avec Deirdre Beaubeirdre (Jamie Lee Curtis), agente particulièrement malcommode du ministère du Revenu. Car les scénaristes et les réalisateurs font de leur protagoniste une super héroïne qui voyagera dans des univers parallèles... dont un dans lequel elle tombera amoureuse de la fonctionnaire. Dans la vraie vie, les deux actrices sont devenues meilleures amies et Michelle Yeoh qualifie de «plus belle histoire d’amour de l’univers» la romance entre leurs personnages.