Carnaval de Québec: le déneigement et l’attente prolongée retiennent l’attention

Malgré de nombreux éléments positifs entourant le retour en grande pompe du Carnaval de Québec, les problèmes liés à un « achalandage monstre » et aux rues mal déneigées ont davantage retenu l’attention lors de la fin de semaine de clôture de l’évènement.

• À lire aussi: Carnaval de Québec: l’achalandage important gâche la fête de certains

• À lire aussi: [PHOTOS] Le «vrai de vrai» retour des défilés de nuit du Carnaval de Québec

Plusieurs détenteurs d’effigies rencontrés samedi se sont avoués agacés par l’espace limité des sites festifs et par les temps d’attente anormalement élevés. « On est content du vrai retour du Carnaval, mais c’est un peu dommage de devoir payer 25$ par personne et de passer plus de temps à attendre qu’à profiter des zones d’activités », a déploré Roxanne Thibault, après avoir passé la majeure partie de la journée de samedi sur les différents sites.

Il n’y a pas que sur les emplacements du Carnaval que les gens ont dû se montrer patients. Des bouchons de plusieurs kilomètres se sont formés sur les artères de la haute-ville avant et après le défilé sur Grande Allée. Les précipitations des derniers jours ont également rendu la tâche difficile aux automobilistes en quête d’un stationnement.

« Je trouve que la Ville a manqué de jugement sur ce coup-là, elle savait qu’avec le défilé, il y aurait beaucoup de monde dans le coin. Ils auraient dû déneiger les rues dans le secteur la nuit passée », constate Stéphane Morin, qui disait avoir mis près de 30 minutes avant de trouver un emplacement pour son véhicule en vue de la parade sur Grande Allée.

Manque de planification

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Claude Villeneuve, juge que l’administration municipale a fait preuve d’un manque de planification. « Pour avoir été dans le trafic samedi, quand les agents du SPVQ sont arrivés à chacune des intersections [...], là, ça s’est mis à rouler et c’était beaucoup plus fluide. » Il considère qu’il aurait dû y avoir une meilleure coordination avec le RTC pour avoir plus d’autobus disponibles ainsi qu’avec le SPVQ.

Le maire Bruno Marchand a fait son mea culpa par rapport au déneigement, dimanche. « [...] Il faut être encore meilleurs que ça, on est d’accord. Il ne faut pas oublier que quand on combine la tempête, les règles de déneigement et l’affluence, ce n’est pas si facile à gérer, mais on doit apprendre quand même. »

Il souligne toutefois que les lignes directrices du retrait de la neige ont été héritées de l’administration Labeaume. « La politique de viabilité hivernale, on est en train de l’amender. [...] Il y a deux semaines, on avait fait des essais et l’opposition nous a critiqués parce qu’on ne l’avait pas respectée. »

Victime de son succès

Malgré les inconvénients occasionnés pour les carnavaleux, la directrice générale de l’évènement, Marie-Ève Jacob, dresse un bilan positif de la 69eédition. « On est très fier des équipes, ça n’a pas été facile avec le froid pour commencer et l’achalandage monstre cette fin de semaine. Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu autant de gens au Carnaval, évidemment, c’est une excellente nouvelle. »

La directrice générale parle d’un « effet de rattrapage » après un premier week-end gâché par le froid extrême. D’après elle, la reprise du tourisme n’est pas non plus à négliger.