Enfin, le Super Bowl!

PHOENIX | Après de nombreuses analyses, conférences de presse, discours et questions, place au Super Bowl 57!

Les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City en viennent aux prises dimanche soir (18 h 30) au State Farm Stadium à Glendale, afin de déterminer quelle équipe sera sacrée championne au terme d’une longue saison.

Il est grand temps que le débat se règle sur le terrain après de longues journées à parler de l’événement. Si vous n’en pouvez plus d’attendre, sachez que les deux équipes non plus.

Même si les Chiefs et Eagles se sont prêtés avec générosité à la joute médiatique toute la semaine à Phoenix, on sent qu’il est temps d’en découdre. Il suffit de penser à l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, qui a mentionné jeudi dans son dernier point de presse qu’il avait dû répondre à une cinquantaine de questions cette semaine sur son «cheeseburger de rêve». Oui, il est grand temps de sauter sur le terrain pour que cessent les folies!

Bonnes histoires

Il y aura beaucoup à se mettre sous la dent en frais d’histoires croustillantes. Justement, parlant de Reid, il devient le cinquième entraîneur-chef seulement à affronter son ancienne équipe au Super Bowl, lui qui avait dirigé les Eagles de 1999 à 2012. Sachez qu’aucun pilote n’a vaincu son ancienne équipe au match ultime depuis Jon Gruden avec les Buccaneers, face à ses anciens Raiders, il y a 20 ans.

Il y a bien sûr le fait que pour la première fois, deux frères s’affrontent. Le centre des Eagles Jason Kelce et son frangin, l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce, ont fait amplement parler de leur histoire familiale dans les derniers jours.

Friands de quarts-arrières, sachez que pour la première fois de l’histoire du Super Bowl, deux pivots noirs s’affrontent, en Jalen Hurts et Patrick Mahomes.

Forces en présence

Les Chiefs ont présenté cette saison la meilleure attaque de la NFL avec une moyenne de 29,2 points marqués par match. Les Eagles les suivent tout près, au troisième rang, avec une moyenne de 28,1 points marqués par partie.

Défensivement, les Eagles ont toutefois le dessus jusqu’ici, eux qui logent au deuxième rang pour les verges accordées, tandis que les Chiefs sont 11e.

Patrick Mahomes, l’homme à tout faire des Chiefs, a été élu joueur le plus utile de la saison, jeudi soir. Est-ce un mauvais présage pour les Chiefs? Les neuf derniers récipiendaires de cet honneur qui ont pris part au Super Bowl la même année ont perdu. Il tentera de briser cette tendance.

À suivre et bon match!