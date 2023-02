Formule E: un petit miracle du «Boeing»

Jean-Éric Vergne attribue sa victoire survenue dans le cadre de l’E-Prix de Hyderabad samedi à ses efforts de gestion d’énergie, alors qu’un petit pépin technique l’a forcé à lever le pied et lui a fait craindre le pire.

Parti de la deuxième place sur la grille de départ, le pilote de l’écurie DS Penske a rapidement compris qu’un ennui compromettait l’efficacité du système de récupération d’énergie, de sorte qu’il devait relâcher l’accélérateur beaucoup plus tôt en entrée de virage.

Malgré tout, il a réussi, en vertu d’une bonne stratégie avec les segments en mode attaque, à prendre la tête et à défendre difficilement sa victoire devant Nick Cassidy, en embuscade à quelques centimètres derrière lui jusqu’au fil d’arrivée.

Il a même indiqué qu’il s’était fait à l’idée de perdre la victoire, adaptant son pilotage afin d’éviter de perdre trop de positions à la fin de l’épreuve.

«J’étais vraiment en difficultés avec l’énergie, donc à un moment donné, j'ai pensé que Nick allait me dépasser, a révélé Vergne, selon des propos rapportés par le site The Race. Je me faisais à l’idée puisque j’avais beaucoup de misère et que je ne voulais pas trop perdre de positions aux gars derrière.»

«Je suis très, très heureux. C’était une course difficile. J’ai dû me défendre durement à la fin, mais nous avons trouvé un moyen de gagner. On n’a pas fait d’erreur.»

Un Boeing

Le double champion de la série a signé une 11e victoire depuis ses débuts dans la compétition en 2014-2015. Le vétéran n’avait toutefois pas remporté de course depuis le 10 avril 2021. Ses patrons ont d’ailleurs été très élogieux à son égard, samedi.

«"JEV a fait un "JEV" à la fin, donc nous l’appelons le Boeing 747 parce que personne ne peut le dépasser!» a rigolé le directeur de DS Penske, Leo Thomas.

Pour Vergne, la solution a consisté à récupérer l’énergie dans des portions plus sinueuses du circuit, là où les manœuvres de dépassement sont plus difficile m ̧même lorsque le pourchasseur est plus rapide.

«J’ai été capable de lever le pied à certains endroits qui m’ont permis de bien bloquer et c’est ce que j’ai fait jusqu’à la fin de la course. Ce n'était pas une course tranquille, c’est certain», a reconnu le vainqueur.

Avec cette victoire, Vergne a grimpé au troisième échelon du classement des pilotes avec 31 points après quatre courses. Pascal Wehrlein (Porsche) demeure en tête avec 80 points soit 18 de plus que Jake Dennis (Andretti).

L’E-Prix de Cap-Town, en Afrique du Sud, sera la prochaine épreuve, le 25 février, et sera diffusé par la chaîne TVA Sports.