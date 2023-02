«Il ne faut plus s’aimer pour se rendre à 800 livres»: ce Québécois obèse a perdu près de 500 livres

Un homme de 41 ans qui était devenu invalide à cause de son obésité morbide a réussi l’exploit de perdre près de 500 livres. Il retrouve aujourd’hui une «nouvelle vie» après un séjour en CHSLD, où il a dû résider parce qu'il n'arrivait plus à prendre soin de lui-même.

«Je n’avais plus de contrôle. Il ne faut plus s’aimer pour se rendre à 800 livres, confie sans gêne Martin Methot Leblond. J’ai touché le fond pas à peu près.»

Pizzas et poutines extra fromage, montagne d’ailes de poulet, buffets à volonté: rien n’arrêtait l’homme de 41 ans lorsqu’il avait faim.

Photo fournie par Martin Methot Leblond

«Je n’avais pas d’heure ou d’horaire», avoue celui qui engloutissait jusqu’à sept repas par jour.

Un exemple de collation? «Un gros pot de Nutella avec un pain tranché et une pinte de lait devant la télé».

En 2020, à seulement 39 ans, l’homme a même été envoyé dans un centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Joliette, durant un an. Pesant plus de 700 livres, il n’arrivait plus à prendre soin de lui-même.

«J’avais honte»

«Je ne pouvais presque pas marcher, je ne pouvais plus me pencher, ou me laver debout, se rappelle-t-il. Je ne feelais pas bien, j’avais honte. Je n’avais pas d’affaire là.»

Depuis un mois, M. Methot Leblond reprend sa vie en main, après plus de trois ans passés dans des résidences pour personnes non autonomes. Fier de son cheminement, il a accepté de raconter son parcours au Journal afin d’envoyer un message d’espoir aux gens obèses.

Photo fournie par Manon Laliberté

«Quand je pense à d’où je viens, j’ai fait le bon choix. Je ne veux pas retourner là. Je l’ai vécu une fois, je ne le vivrai pas deux fois», jure-t-il.

Originaire de Sainte-Julienne, dans Lanaudière, l’homme n’a pas toujours été obèse. Or, après une thérapie pour une dépendance aux drogues en 2007, tout a basculé. En quelques années, il a plus que triplé son poids, passant de 250 à 803 livres.

«La pizza extra fromage, la poutine extra fromage...Je me noyais là-dedans. Mes peines, mes joies, aussitôt que ça allait bien, je mangeais. Si ça n’allait pas bien, je mangeais», avoue-t-il, réalisant ce transfert dans la nourriture.

«Les sentiments, les émotions, j’avais de la misère avec ça. Aujourd’hui, ça va mieux», s’encourage-t-il.

Problèmes souffrants

Apnée du sommeil, diabète, fatigue : les problèmes de santé se sont accumulés au fil des ans. Depuis 2014, il est aussi atteint d’un important lymphœdème à la jambe gauche (enflure causée par l’amas de liquide), qui le fait souffrir. Il devrait être opéré cette année.

Passionné d’automobile, il n’arrivait plus à s’asseoir dans un véhicule. Il était carrément devenu invalide et dépendait de son père pour s’occuper de lui.

«Je n’étais plus capable de me lever pour aller aux toilettes. C’était rendu grave.»

PHOTO AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

En février 2018, l’homme a frappé un mur: il a subi un infarctus. En raison de son poids, les paramédicaux ont dû s’équiper d’une civière bariatrique pour le transporter. Et ils étaient six.

«Et j’ai plié la civière en deux!», raconte en souriant M. Methot Leblond.

Trop gros pour subir la chirurgie bariatrique (réduction de l’estomac), le patient de 803 livres devait atteindre 650 livres pour être éligible. En 2019, son père qui était son aidant naturel est décédé.

Ainsi, Martin Methot Leblond n’a eu d’autre choix que d’aller vivre dans une résidence intermédiaire (RI), qui accueille des gens non autonomes. Là-bas, on lui a imposé une condition pour rester: il devait perdre au moins 10 livres par mois.

«Ils me menaçaient de me mettre dehors si je ne perdais pas assez de poids, se rappelle-t-il. J’arrivais toujours à perdre juste assez pour rester, mais pas assez pour mon objectif d’opération.»

Le choc au CHSLD

Au printemps 2020, autre choc : la pandémie de COVID-19 frappe le Québec, et Martin Leblond Methot est transféré au CHSLD Sylvie-Lespérance, à Joliette. À son arrivée, l’homme de 700 livres, qui n’avait que 39 ans, a marqué le personnel.

«Je n’avais pas le profil pantoute! Ils étaient sous le choc. Ils disaient : “qu’est-ce qu’on va faire avec lui?”, se rappelle-t-il. C’était tout un défi pour moi de me faire torcher par une femme.»

Entouré de gens déments et âgés, le jeune résident restait souvent dans sa chambre, et n’osait même pas aller manger à la cafétéria. Grâce à ses efforts et au soutien des employés, Martin Methot Leblond a repris assez d’autonomie pour être transféré dans une autre RI, en mars 2021. En septembre 2021, il a enfin pu subir la chirurgie bariatrique.

«J’étais prêt pour avoir une qualité de vie. Être capable de travailler, avoir une vie sociale, pouvoir aller quelque part.»

Depuis janvier dernier, il a enfin pu quitter cette résidence synonyme de mauvais souvenir, et est hébergé chez un proche en Mauricie, où il débute une «nouvelle vie».

«Quand je suis sorti de là, j’avais la tête haute, dit-il. C’est une très grande fierté.»

Pas de regrets

En forme, l’homme de 330 livres veut retrouver un travail dans le domaine de l’asphaltage... Et espère trouver l’amour. Il espère aussi dépasser son objectif initial de poids, à 280 livres. Sa grande perte de poids pourrait aussi signifier une autre chirurgie pour retirer la peau excédentaire.

PHOTO AGENCE QMI, MARCEL TREMBLAY

Malgré ce changement drastique de train de vie, il ne s’ennuie pas des orgies de nourriture. Son régime quotidien est de 1200 calories, et plusieurs aliments ne passent plus.

«Ce n’est pas un tour de magie. Il faut que je fasse attention. Mais, ça me manque de boire un grand verre de lait! Je suis un vrai petit veau», confie-t-il en riant.

Ses repas avant de subir une chirurgie bariatrique

Ses plaisirs coupables

Pizza large extra fromage

Poutine extra fromage

Ailes de poulet

Du lait 3,25 %

Une visite chez McDonald’s

Un trio Big Mac extra fromage avec grosse portion de frites et de boisson gazeuse

Un deuxième Big Mac extra fromage

Deux cheeseburgers double

Deux filets de poisson extra sauce