Îles Canaries: Tenerife, l’île aux trésors

Joyau de l’archipel des îles Canaries, Tenerife possède mille secrets qu’il faut prendre le temps de découvrir patiemment.

Photo fournie par Chantal Benhamron

Le plus difficile quand on pose le pied à Tenerife, la plus grande des îles Canaries, c’est de choisir entre le nord pittoresque, le sud plus estival, l’est décontracté, l’ouest bouillonnant et les activités variées qu’on y retrouve : la farniente à la plage, les randonnées de montagne ou la gastronomie.

Photo fournie par Chantal Benhamron

Délaissant la très touristique côte sud-ouest, avec ses plages archiconnues et surpeuplées, ses centres commerciaux, ses restaurants et ses alignements de centaines de condos de bord de mer, notre choix s’est porté sur la côte sud-est, dans une petite ville à l’ambiance chaleureuse et bon-enfant, avec sa plage citadine, sa jolie place bordée de restaurants et de cafés : El Medano.

Photo fournie par Chantal Benhamron

Il s’agit d’une petite station balnéaire venteuse, le paradis des surfeurs et des kiteurs. Vous les verrez par centaines surfer la vague sur les plages voisines ou déambuler le long de la promenade de bord de mer.

Tout près du village, nous découvrons La Tejita, une longue plage sauvage de sable doré, peu fréquentée, où l’on peut faire de longues marches sur la grève. Elle est adossée à la Montaña Roja, un ancien volcan très prisé des randonneurs, dont le pied plonge dans l’océan.

Photo fournie par Chantal Benhamron

LE PLUS HAUT SOMMET D’ESPAGNE

Étape incontournable à Tenerife, nous partons un matin en voiture à l’assaut du Teide, le plus haut sommet d’Espagne et l’une des plus hautes structures volcaniques au monde. Après l’autoroute, il faut gravir d’interminables lacets dans la montagne.

Photo fournie par Chantal Benhamron

L’ascension est longue, les vues sont à couper le souffle : nous passons de paysages quasi désertiques à une végétation dense, verte, une atmosphère à l’humidité palpable. Après des précipices et des ravins, passé la petite ville de Vilaflor, nous arrivons au parc national du Teide.

Ici, les paysages lunaires se succèdent. Les coulées de lave ont laissé depuis la nuit des temps des formations rocheuses aux reliefs surréalistes, sortes d’énormes champignons de pierre où la végétation est complètement absente.

Il fait froid en altitude. Un téléphérique nous rapproche du sommet du volcan qui culmine à 3750 mètres.

Là-haut, la vue est saisissante. L’air vif vous pénètre, vous contemplez, en bas, des champs de lave et une mer épaisse de nuages qui surplombe l’ancien cratère du Pico Viejo ; le ciel est d’un bleu étourdissant et le sommet, majestueux, se dresse devant vous.

LA CAPITALE

Une petite virée dans la capitale pour découvrir Santa Cruz, une grande ville pareille à toutes les grandes villes. Nous en profitons pour découvrir le nord de l’île où le temps est un peu plus frais et nuageux.

Première étape : La Orotava, petit village escarpé à flanc de montagne, avec son centre historique magnifiquement préservé. Nous flânons un bon moment dans ses ruelles chargées de temps.

UN DRAGONNIER MILLÉNAIRE

Puis direction Icod de los Vinos, où l’on peut observer, au cœur du jardin de l’église, un arbre mythique, symbole du village, déclaré monument national : el drago milenario (le dragonnier millénaire), actuellement le plus vieux dragonnier au monde, qui aurait plus de mille ans.

Un dernier arrêt à Garachico, un village pittoresque au charme exquis, avec ses maisons coloniales, ses ruelles, ses cafés, ses falaises, ses piscines naturelles et son bord de mer en roches volcaniques.

♦ Les îles Canaries sont réputées pour jouir du meilleur climat au monde. Il y fait une température idéale et constante toute l’année, avec un ensoleillement quasi permanent sur ses côtes. Volcanique et venteuse, Tenerife est le paradis des randonneurs, des surfeurs, de ceux qui aiment lézarder sur les plages, des amoureux des fonds marins, des mordus de la montagne, des passionnés de vulcanologie, des adorateurs de l’Espagne et de sa gastronomie. Dans ce petit rocher espagnol deux fois plus petit que le grand Montréal, en plein Atlantique, au large du Maroc, le vacancier découvre un monde de possibilités, de reliefs, de paysages, de faune et de flore.

♦ Tenerife est connue pour son volcan majestueux, le Teide, au cœur de l’île, pour ses contrastes et ses microclimats : à quelques dizaines de kilomètres de distance, on croit changer de pays, on passe d’un paysage aride et désertique à une végétation luxuriante et touffue.