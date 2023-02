Le Kraken sort la tête de l’eau

Le Kraken de Seattle a profité d’une performance inspirée de Jaden Schwartz pour freiner sa glissade et vaincre les Flyers de Philadelphie 4 à 3, dimanche au Wells Fargo Arena.

Les hommes de Dave Hakstol avaient subi la défaite à leurs trois derniers duels et à sept occasions lors des 10 duels qui précédaient le match du jour. Ce gain leur permet de rattraper leur retard et de dépasser les Oilers d’Edmonton et les Kings de Los Angeles au deuxième rang de la section Pacifique.

Le vétéran Jaden Schwartz a propulsé le Kraken en inscrivant les deux derniers buts des siens. En fin de deuxième vingt, il a donné les devants aux visiteurs de l’enclave, repéré par Jordan Eberle. L’ancien des Blues de St. Louis en a ajouté au retour de l’entracte, surprenant cette fois Felix Sandstrom avec un tir vif dans la lucarne.

Le portier des Flyers a été incapable de garder ses coéquipiers dans le match. Cédant aussi devant Eberle et Eeli Tolvanen, il n’a repoussé que 17 rondelles dans la défaite.

Acquis des Predators de Nashville au ballottage, Tolvanen continue quant à lui d’impressionner. Il a récolté neuf buts et 12 points en 19 duels depuis son arrivée à Seattle.

Owen Tippett avait ouvert la marque en attaque massive pour les Flyers, en plus de se faire complice de la réussite de James van Riemsdyk. «JVR» a frappé au vol un retour de lancer pour niveler le pointage en deuxième période.

En toute fin de rencontre, Patrick Brown a donné espoir à son équipe en touchant la cible en infériorité numérique, mais l’équipe pennsylvanienne n’a pas pu compléter la remontée.

Les Flyers et le Kraken auront droit à quelques jours de congé avant d’en découdre à nouveau, jeudi à Seattle.

Karlsson s’occupe des «Caps»

Au Capital One Arena, Erik Karlsson a récolté trois points dans un gain de 4 à 1 des Sharks de San Jose aux dépens des Capitals de Washington.

Le défenseur suédois a fait scintiller la lumière rouge pour la 18e fois de la campagne et a participé aux buts d’Alexander Barabanov et d’Evgeny Svechnikov.

Karlsson a profité de la circulation devant la cage de Charlie Lindgren pour porter la marque à 3 à 1 en troisième période, et ce, même si la rondelle a voyagé à la vitesse d’un ballon de plage.

Tomas Hertl a glissé le disque dans une cage abandonnée pour sceller l’issue de la rencontre.

Evgeny Kuznetsov a été le seul à tromper la vigilance de Kaapo Kahkonen. Il a coupé vers le filet avec vitesse et a déjoué le gardien finlandais, tout en le heurtant au passage. Blessé, le gardien des Sharks a dû céder sa cage à Aaron Dell.