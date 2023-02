Les rendez-vous culturels de la Capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent, annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

L’ŒIL

Photo tirée du site premieracte.ca

La pièce L’ŒIL est un huis clos pendant lequel deux femmes débattent sur diverses questions relatives aux corps, à l’art, à la création et au désir, en abordant les thèmes de la sororité et des violences cachées, subies, refoulées en chacune de nous.

▸ Premier Acte

▸ À partir du 14 février, 20 h

▸ 28 $ (général), 24 $ (60 ans et plus), 21 $ (30 ans et moins), premieracte.ca

Midi-Musique

Photo tirée du site web grandtheatre.qc.ca

Les Midi-Musique proposent des mini récitals mettant en vedette des élèves du Conservatoire de musique de Québec. Ce mercredi, les spectateurs pourront apprécier les talents de François Brunelle à la contrebasse et de Laurianne Houde au violon.

▸ Foyer de la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec

▸ 15 février, 12 h 10

▸ Gratuit, grandtheatre.qc.ca

Deux squelettes

Photo tirée du site larotonde.qc.ca

Le spectacle multidisciplinaire Deux squelettes réunit un duo d’artistes qui se sont délestés de leur chair et de leurs organes, afin de se rapprocher de leur identité profonde. Il y aura une discussion avec les artistes après la représentation de vendredi.

▸ Studio d’Essai de Méduse

▸ 17 février (19 h 30) et 18 février (13 et 19 h 30)

▸ 15 $ (15 ans et moins) 22 $ (30 ans et moins, 60 ans et plus) à 27 $ (régulier), larotonde.qc.ca

Les Vendredis Club

Photo tirée du site web comedihaclub.com

Animée par Ouellet, la soirée de stand-up Les Vendredis Club accueillera cette semaine, au sous-sol de la Pyramide de Sainte-Foy, Anne-Marie Fraser, PB Rivard, Delino et JF Denommée, suivant la tradition des comedy clubs américains.

▸ ComediHa! Club

▸ 17 février, 20 h

▸ 16 $, Comedihaclub.com

Govrache

Photo tirée du site govrache.fr

Unissant la musique et la poésie, entre le slam et le hip-hop, Govrache touche l’âme et remue les tripes. Accompagné par un contrebassiste et un pianiste, il livrera notamment des pièces de son dernier opus APAGOGIE écrit pendant les confinements.

▸ Vieux Bureau de Poste

▸ 18 février, 20 h

▸ 26 $ (général), 23,40 $ (membre), 14 $ (enfant), vieuxbureaudeposte.com

Pied léger aux Concerts du grenier

Photo tirée du site web moulindesjesuites.org

Pied léger, groupe formé de Luke Dawson (Les Chercheurs d’or, Le GGRIL, Saints Martyrs, Crackgate) et Isabeau Valois (Les Chercheurs d’or, Alexandra Lost), propose une soirée musicale de style folk rock fantastique.

▸ Moulin des Jésuites de Charlesbourg

▸ 18 février, 20 h

▸ 23 $, moulindesjesuites.org

Les flots bleus, de Michel Nigen

Photo fournie par Culture Beauport

Cette exposition marque les 35 ans de carrière artistique du peintre Michel Nigen, qui est d’ailleurs sur place pour rencontrer les visiteurs et partager sa passion. Présentée les samedi et dimanche jusqu’au 26 février.

▸ Salle de diffusion du Couvent de Beauport

▸ 18 et 19 février, de 13 à 16 h

▸ Gratuit, culturebeauport.com

Le garçon de la dernière rangée

Dans la pièce Le garçon de la dernière rangée, un professeur de français émerveillé par les talents de narrateur et par le sens de l’observation de l’un de ses élèves se laisse emporter par l’histoire que celui-ci lui raconte concernant la vie familiale d’un camarade de classe.

▸ Périscope

▸ Dès le 14 février, 19 h 30

▸ 28 $ (prévente), 37 $ (général), étudiant 25 $, theatreperiscope.qc.ca