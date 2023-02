Saint-Valentin: cinq films ou séries à écouter pour célébrer l'amour différemment

Les histoires d’amour ne sont pas aussi simples qu’Hollywood cherche à nous le faire croire. Au-delà des protagonistes que tout oppose et qui finissent par tomber dans les bras l’un de l’autre, tout un monde aborde les sentiments amoureux de façon plus réaliste, plus intrigante. Voici cinq productions qui osent proposer quelque chose de différent.

(500) jours ensemble

(v.o. (500) Days of Summer)

La rencontre entre Tom (Joseph Gordon-Levitt) et Summer (Zooey Deschanel) est un véritable vent de fraîcheur dans le paysage des comédies romantiques. Le jeune homme est un idéaliste qui croit au grand amour alors que c’est tout le contraire pour la jeune femme qui fait battre son cœur. Leurs univers vont s’imbriquer et leur permettre de vivre des moments inoubliables. Sans être une anti-comédie romantique, le film offre une vision de l’amour qui ravira ceux et celles allergiques à l’eau de rose.

►Proposé par Disney+

Libre échange

L’adultère peut mettre en péril bien des couples et des relations de longue durée. Avant d’atteindre le point de non-retour et pour sauver leur amour, François (Louis Morissette) et Marie (Marie-Claude Guérin) ont décidé d’aller consulter. Or, la meilleure décision qu’ils ont prise n’est pas celle-là, mais plutôt celle de boire ensemble avant chacune des séances. Ils parlent beaucoup, consacrent du temps à s’écouter et en profitent pour se vider le cœur. Ces rencontres peuvent-elles sauver leur relation ? Les 10 épisodes de courte durée renferment la réponse.

►10 épisodes sur l’Extra de Tou.tv

Love Is Blind

Et si vous mettiez de côté l’apparence pour développer un lien avec une personne qui pourrait vous mener vers le grand amour ? Et si vous acceptiez de vous fiancer sans même avoir vu celui ou celle qui pourrait partager votre vie ? Voilà le concept de cette téléréalité dans laquelle des célibataires sont prêts à s’ouvrir et à faire preuve de patience sans savoir si ce qu’ils verront les ravira. Pour assouvir sa curiosité, il suffit simplement... qu’une demande en mariage soit acceptée. Ensuite, les choses déboulent, car le grand jour doit avoir lieu seulement quatre semaines plus tard.

►Trois saisons sur Netflix

Ma vie avec Liberace

(v.o. Behind the Candelabra)

Certaines rencontres peuvent provoquer plus que de simples étincelles. Elles peuvent générer de véritables feux d’artifice. Celle du célèbre pianiste Liberace et de son jeune amant Scott Thorson, à la fin des années 1970, en est un parfait exemple. Durant cinq ans, l’artiste adulé et le dresseur de chiens ont vécu une passion dont l’intensité ravirait à coup sûr les gens avides d’un amour brûlant. Ce téléfilm de HBO réunit un Michael Douglas exubérant et un Matt Damon épris.

►À regarder sur Crave

Modern Love

Chaque histoire d’amour est unique. C’est ce qui en rend certaines très intrigantes. La rubrique Modern Love du New York Times met en lumière plusieurs récits amoureux qui sortent de l’ordinaire, s’immisçant au passage dans d’importants tournants de la vie comme un mariage, un rendez-vous spécial ou un retour inattendu. Des moments touchants, drôles, tristes et, mieux encore, criants de vérité.

De plus, chaque épisode met en scène de nouveaux protagonistes. Et ce ne sont pas les vedettes qui manquent : Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey, Andy Garcia...

►Deux saisons disponibles sur Prime Video