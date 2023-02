Spectacle de la mi-temps du Super-Bowl: un retour spectaculaire pour Rihanna et... un bébé?

Rihanna en a mis plein la vue, pas nécessairement plein les oreilles, mais a surtout déclenché les spéculations : a-t-elle profité du spectacle de la mi-temps du Super Bowl pour annoncer qu’elle attend son deuxième enfant ?

Après une longue pause de la scène, le grand retour de la vedette barbadienne alimentait les rumeurs les plus folles depuis des semaines. Allait-elle se servir de la vitrine de la NFL pour annoncer un nouvel album et une tournée ?

Vêtue d’un flamboyant costume rouge moulant, Rihanna a lancé sa prestation de la plus spectaculaire des façons, en descendant du ciel, perchée sur une plateforme à plusieurs mètres au-dessus du terrain, au son de Bitch Better Have My Money.

Près d’elle dans le vide, des danseurs s’exécutaient sur d’autres plateformes, formant un impressionnant ballet pop aérien.

Très vite cependant, l’attention s’est portée sur le ventre rebondi de la star, signe selon plusieurs que Rihanna, qui a donné naissance à son premier enfant en mai 2022, serait de nouveau enceinte. Une main passée sur son ventre plus tard au cours de sa performance a enflammé encore davantage le web.

Rihanna en met plein la vue à la mi-temps du Super Bowl

La chanteuse américaine Rihanna a chanté plusieurs de ses chansons les plus connues lors des treize minutes de spectacle dont elle disposait lors de la mi-temps du Super Bowl.

Rihanna avait promis que le spectacle serait une «célébration de sa musique» et les spectateurs ont été servis.

Elle a d’abord lancé les hostilités du haut des airs avec sa chanson B**** Better Have My Money et a rejoint une dizaine de danseurs sur scène avec sa chanson Where Have You Been.

La chanteuse a ensuite enchaîné avec Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour It Up, All Of The Lights, Run This Town, Umbrella et Diamonds.

De manière générale, la performance de Rihanna a été très bien accueillie par les internautes.

Le visuel est INCROYABLE ! Respectez Rihanna ! Ma star est de retour ! — Émeline (@niniepsycho) February 13, 2023

Rihanna | Super Bowl highlights | 4K pic.twitter.com/suEghDgjRh — James Benge (@jamesbenge) February 13, 2023

Le joueur de basketball LeBron James et le sprinteur Usain Bolt ont d’ailleurs partagé dans Twitter leur admiration pour la chanteuse.

Rih got so many killer tracks!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥. 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾♦️ — LeBron James (@KingJames) February 13, 2023

Riri 🙌🏿 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 13, 2023

