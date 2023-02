Télé nostalgie: Beaucoup de télé pour Neev

Avide lecteur lorsqu’il était enfant, Neev a tout de même passé de très nombreuses heures à regarder la télévision, enchaînant comédies, séries et événements en direct. Retour sur ses souvenirs heureux.

Neev, quelles émissions jeunesse vous ont marqué ?

Photo d’archives

Radio Enfer, bien sûr. C’était un classique. C’était drôle. Je pense que c’était le début de la sitcom. C’est par ça qu’on a accepté la convention d’émissions comme The Fresh Prince of Bel-Air, Friends et Seinfeld. C’était un baptême devant public ; ça riait, c’était cool. Les personnages étaient malades ! J’ai revu des épisodes récemment et c’est vraiment bon. J’étais fort aussi sur Vazimolo, le samedi matin. Et j’étais très fan des dessins animés : Les mystérieuses cités d’or, Boumbo...

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Ciné-cadeau, avec le temps des Fêtes et les dessins animés. Aussi, le Canal Famille c’était gros. Je me rappelle les génériques, les visuels... Comme il n’y avait que nous, les jeunes, qui l’écoutaient, c’était le début de nos affaires. Comme je suis le dernier de la famille – j’ai 9 ans d’écart avec ma sœur et 12 ans avec mon frère –, je regardais ça seul.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Je suis né en 1985. Je suis un enfant de la télé. Il y avait beaucoup de télé le soir et après l’école. On enchaînait les émissions. Même plus tard, j’ai regardé beaucoup de trucs télé comme le Food Network avec les rendez-vous de chefs. Et beaucoup de Discovery Channel.

Y avait-il aussi des moments partagés en famille ?

Photo d’archives

Le classique, c’était Lance et compte. Toutes les grandes séries aussi, comme Les filles de Caleb, les Bye Bye et La soirée du hockey qui était une religion.

Photo fournie par Radio-Canada

À l’époque, on avait une télé alors tout le monde se plaçait devant. Je pense que j’ai seulement eu ma télé dans ma chambre à 16 ans.

Y a-t-il un personnage ou un artiste qui vous a influencé à devenir l’artiste que vous êtes devenu ?

Mon père était abonné à Vidéoway... On a donc toujours eu accès à des galas et à de l’humour à la télé. On a consommé beaucoup d’humour sans jamais penser que j’allais faire ça. Parmi les humoristes qui m’ont marqué : Pierre Légaré était incroyable, et bien évidemment les ténors Yvon Deschamps et Jean-Marc Parent.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir à votre fils de 4 ans ?

J’essaie de montrer de vieux dessins animés à mon fils, comme les Transformers, et c’est tellement violent ! On est loin de La Pat’Patrouille ! [rires] C’est sûr qu’à un moment donné, on va s’asseoir devant Star Wars. C’est important [...] Mon fils a commencé les Power Rangers ; ça me fait rire, car il dit des trucs que j’ai moi-même probablement dits.

Que pensez-vous de la télé jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve ça cool parce qu’ils accordent de l’importance au message et à l’éducation des enfants. Il y a toujours de belles leçons. À mon époque, l’action l’emportait sur le message.

►Neev est un collaborateur du magazine La vie est un carnaval diffusé les vendredis à 21 h par TV5. Il planche aussi sur son premier spectacle solo.