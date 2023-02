Un dimanche nuageux

Les nuages feront sentir leur présence sur la majeure partie du Québec, dimanche, avec le soleil montrant quelques rayons par endroits.

Ce sera notamment le cas pour l’Île de Montréal, Laval, la Montérégie, Lanaudière, une partie des Laurentides et les Îles-de-la-Madeleine, qui verront une alternance soleil-nuage. La température oscillera généralement entre plus 2 et plus 3 dans ces régions limitrophes de Montréal.

Si les nuages demeureront présents en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, en Estrie, dans le Centre-du-Québec, en Mauricie et dans Chaudière-Appalaches, quelques averses de neige attendront les résidents de la Capitale-Nationale. Le refroidissement éolien sera maintenu entre –8 et –10 pour l’ensemble de ces régions.

Il en va de même pour le Saguenay – Lac-Saint-Jean, où des averses de neige sont également attendues. La région attend des vents atteignants les 30 km/h, alors que les températures se stabiliseront près de –3.

Mis à part les nuages, les probabilités d’averses de neige s’élèvent à 60 pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.

Des averses sont aussi en vigueur sur la Côte-Nord, notamment à Baie-Comeau et à Sept-Îles.