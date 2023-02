Un festin de rois pour les plus grands mordus de football du Québec

Dix amis de longue date ont fait perdurer leur tradition du Super Bowl en se rassemblant pour une énième fois pour regarder le match à la télévision. Martin Massé et ses amis, tous fanatiques de football, ne lésinent pas sur les moyens pour l’occasion.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Super Bowl LVII: un hymne national qui tire les larmes

• À lire aussi: [EN DIRECT] Super Bowl LVII: Chiefs 7 - Eagles 7

« Ce soir, on a des barbecues, un fumoir, de la viande, des fruits de mer et bien évidemment, des ailes de poulet et des nachos, explique-t-il. On est un peu vieux jeu pour déterminer qui paie la nourriture, on s’échange ça d’année en année. »

Cette fois, la fête avait lieu chez son bon ami de longue date, Danny Côté, à Saint-Hubert. M. Massé a donc transporté tout son arsenal de « tailgate » en avance pour être fin prêt le moment venu. « Ça commence en après-midi et on se paie la traite toute la soirée. », souligne celui qui est un détenteur de billets de saison des Patriots de la Nouvelle-Angleterre depuis 13 ans.

Adaptation

Martin Massé confie que les dix hommes dont l’amitié dure depuis près de 30 ans sont habituellement rejoints par une vingtaine, voire une trentaine d’autres personnes pour le match ultime. Dans les dernières années, en raison de la COVID, ils avaient passé la soirée entre eux, à l’extérieur, pour respecter les exigences de la Santé publique.

Les dix comparses ont visiblement pris goût à regarder le match au grand air. « C’est plaisant de se retrouver juste entre chums mordus de football. C’est une ambiance plus intime, mais on est tellement content de se retrouver comme ça chaque année », fait valoir l’hôte de la soirée.

Il faut dire que la fête ne se déroule pas « vraiment » à l’extérieur. Danny Côté a aménagé un confortable espace chauffé et à l’abri du vent pour pouvoir profiter de sa cour en hiver. « Quand j’ai lancé le projet dans les derniers mois, je n’avais qu’une seule chose en tête : il fallait que ce soit prêt pour la soirée du 12 février. »

Indécis

À moins de trente minutes du botté d’envoi, les deux amis étaient partagés par rapport au résultat du Super Bowl LVII. « Ça va être serré, c’est certain. Je dirais que les Eagles [de Philadelphie] vont l’emporter par trois points », prédit Martin Massé.

Pour sa part, Danny Côté a fait preuve d’une plus grande précision. Selon lui, les Chiefs de Kansas City allaient vaincre les Eagles par la marque de 28-25.